Vyplýva to z novely Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer-SD Martina Nemkyho a Borisa Suska, ktorá nadobudne účinnosť od 1. júna toho roka.

Príplatok za sobotu

Suma príplatku za prácu v sobotu do konca mája dosahuje 1,79 eura za každú hodinu práce. Základná výška tohto príplatku bude po novom opäť tvoriť najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, teda 2,012 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa umožní dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu. Pôjde o čiastku 1,81 eura za hodinu, do konca mája je to suma 1,61 eura za hodinu.

Príplatok za nedeľu

Výška príplatku za prácu v nedeľu od 1. júna stúpne z 3,58 eura na 4,03 eura za každú odpracovanú hodinu. Ak sa u zamestnávateľa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, suma príplatku bude najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu, čo bude predstavovať 3,621 eura za hodinu práce. Aktuálne ide o čiastku 3,22 eura na hodinu.

Práca v noci

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vykonávanú medzi 22:00 a 6:00 do konca mája dosahuje 1,43 eura za hodinu. Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, príplatok za nočnú prácu je aktuálne vo výške 1,79 eura. Od začiatku júna sa základná suma príplatku za nočnú prácu zvýši na 1,609 eura, čo bude 40 % z minimálnej hodinovej mzdy.

