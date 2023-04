Elektrina bola pôvodne zastropovaná do konca roka 2024. Dohodli sa na tom ešte vo februári 2022 ministerstvá hospodárstva a financií so Slovenskými elektrárňami (SE). To, koľko si budú slovenské domácnosti priplácať po roku 2024, bolo až do štvrtka otázne. Štát sa však napokon s elektrárňami dohodol, výsledkom čoho je regulovaná cena silovej elektriny 61 eur za megawatthodinu. Naopak, ak by sa dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman s elektrárňami nedohodol, cena by mohla byť oveľa vyššia.

Slovenské elektrárne budú podľa jeho slov dodávať elektrickú energiu do siete za bezkonkurenčne nízke ceny do roku 2027. Za to majú od vlády garantované, že vláda nebude zavádzať nové dane, poplatky a regulácie, ktoré by sa dotkli Slovenských elektrární. Podľa šéfa rezortu hospodárstva to zabezpečí stabilné prostredie pre dostavbu štvrtého bloku Mochoviec a pomôže dostať spoločnosť SE z extrémneho zadlženia do zdravej kondície.

Od roku 2025 sa objem pre domácnosti mierne zníži na 5,5 terawatthodiny s cieľom motivovať k úsporám, čo je požiadavkou Európskej komisie. V rokoch 2026 a 2027 by mala garantovaná cena postupne rásť až na 79 eur za megawatthodinu. V súčasnosti je cena na trhoch dvakrát drahšia ako zastropovaná cena. „Ak by cena výrazne klesla na trhu, tak je možné, že cena bude nižšia aj pre domácnosti,“ ubezpečil Hirman.

