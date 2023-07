Na gréckom území horelo v noci na pondelok celkovo 82 lesných požiarov. Až 64 z nich vypuklo v nedeľu, ktorá bola v Grécku doteraz najteplejším dňom tohto leta. Nejde však len o problém Grécka.

„Hrozba požiarov je problém, ktorý má viac rovín a je to komplexný problém. Stav, ktorý teraz panuje v juhozápadnej a južnej Európe z hľadiska vplyvov počasia sa tam vyvíjal minimálne v posledných týždňoch, ale v juhozápadnej Európe (napríklad Španielsko) to boli predchádzajúce mesiace. Na ostrovoch Grécka bolo málo zrážok od konca mája a v priebehu júla túto oblasť zasiahla výrazná vlna horúčav. Toto tam spôsobilo sucho a vzrástlo aj riziko vzniku požiarov,” objasnil klimatológ Pavel Faško.

Upozornil však, že za požiare nemôžu len klimatické podmienky. „Za väčšinu požiarov bol zodpovedný človek, svojím správaním, kedy si neuvedomil, v akom prostredí sa na dovolenke ocitol. Takže obavy ľudí, ktorí sa ešte len chystajú na dovolenku v týchto oblastiach, sú opodstatnené,” hovorí odborník na klímu.

Z hľadiska klimatických podmienok by v týchto regiónoch vrchol leta ešte len mal nastať, a to býva to obdobie, keď tam prevláda slnečné počasie, vyskytuje sa menej atmosférických zrážok a vyskytujú sa vlny horúčav. „Priťažujúcou okolnosťou v tejto problematike (požiare) je aj to, že v týchto oblastiach na niektorých miestach býva veternejšie počasie. Ak zoberieme do úvahy, že tam teraz cestujú na dovolenku mnohopočetné skupiny ľudí, ktorí tento priestor zahustia ľudskou prítomnosťou, pričom sú to často ľudia, ktorí si chcú na dovolenke užívať, čím strácajú v niektorých prípadoch určité zábrany a ich konanie môže mať niekedy isté prvky nezodpovednosti, môžu aj oni podporiť riziko vzniku požiarov,” dodal Faško.

