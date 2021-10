Ľuďom sa dáva falošný pocit, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vyriešia pandémiu, no potrebné sú aj ďalšie opatrenia. Profesor Vladimír Krčméry tiež predpovedal, čo nás čaká po tretej vlne a prečo sa tak skoro nezbavíme rúšok.

Očkovanie chráni na 80 percent, zvyšných 20 percent je nosenie rúšok či dodržiavanie rozostupy. Ani plne zaočkovaní ľudia by preto nemali mať pocit, že už nemusia dodržiavať žiadne iné opatrenia. Vyhlásil to v utorkovej relácii TV Markíza Na telo Plus infektológ Vladimír Krčméry.

Situácia vo svete naznačuje, že koronavírusu sa tak skoro nezbavíme. „Je iluzórne si myslieť, že pokiaľ nebudú zaočkované dve tretiny celej zemegule, tak nebudeme mať stále zánosy z tropických a iných krajín. Je férové povedať ľuďom dopredu, že po tejto tretej vlne, príde ešte najmenej jedna, ak nie dve. Nie vlny, ale kompletné epidémie s troma vlnami treba očakávať,“ povedal Krčméry.

Dôvodom sú podľa neho mutácie, ktoré vznikajú najmä v exotických krajinách a následne sa šíria do celého sveta. Optimistické v tejto predpovedi je, že s prekonaním každej epidémie sa zvyšuje kolektívna imunita. Postupne pribúda aj liekov proti korone. „Nie je to taká zlá správa, pretože každá epidémia prinesie aj nárast v kolektívnej imunite. Určite bude mortalita nižšia, budeme mať menej ťažkých priebehov, pretože k vakcínam prichádza 10 liekov, z ktorých 5 je do jedného roka tu," vyjadril sa infektológ.

Pre tých, ktorým prekážajú rúška, nemá dobré správy. Nezbavíme sa ich ešte poriadne dlho, ale časom ich budeme potrebovať už len na rizikových miestach. „Rúška budeme potrebovať ešte ďalších 50 rokov. Nebudeme ich potrebovať celý rok. Bude stačiť, keď ich budeme mať v lietadle, na hromadných podujatiach atď.," dodal profesor Krčméry.