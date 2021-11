Aktuálne máme nad 7-tisíc PCR pozitívnych, spolu s antigénovými testami skoro 9-tisíc pozitívnych za jeden deň. Takmer 2500 ľudí leží v nemocniciach s ťažkým priebehom infekcie a za deň zomrelo 53 ľudí, čo je ďalší rekord v tretej vlne. Vedec Pavol Čekan v tejto situácii nemá dobré správy. „Žiaľ, čísla pôjdu hore,“ napísal na svojom facebookovom profile. Tento scenár sa podľa neho dal predpokladať ešte v septembri, na čo sám upozorňoval vo viacerých statusoch.

Zdá sa, že to však nepomohlo. „Čo sa bude diať v nasledujúcich týždňoch, je už ťažko odhadnúť. Môže dôjsť ku kolapsu zdravotníctva, môže to byť len v niektorých regiónoch alebo takmer všade. Všetko môže byť horšie, než si dnes dokážeme predstaviť, ale aj lepšie. Veľmi závisí, čo spravíme ako spoločnosť v nasledujúcich dňoch/týždňoch a či to naši zdravotníci vydržia. Modlím sa, aby našli dostatok síl, aby ten nápor pacientov zvládli, pretože boj s vírusom pred nemocnicami prehrávame,“ uviedol Čekan.

Situácia dnes už podľa neho jasne volá po odvážnych riešeniach a vláda by mala rázne zakročiť. „Žiaľ, dostali sme sa do situácie, že ak chceme zachrániť veľa ľudských životov, v hre je všetko: povinné očkovanie, silné protipandemické opatrenia, lockdown, atď. Alebo nebudeme robiť nič a príde katastrofa, kolaps zdravotníctva, humanitárna kríza,“ odhadol vedec.

Tým, ktorí sa nedali zaočkovať, pripomína, že sa rozhodli nesprávne. Ešte stále však môžu svoje rozhodnutie zmeniť. „Je mi to veľmi ľúto, kam sme sa až dostali. A ospravedlňujem sa tým, ktorí sú zodpovední a solidárni, chránia sa, že to musia zažiť zas a znova. Ospravedlňujem sa všetkým lekárom, sestrám a zdravotníkom, že sme ich znova dostali do katastrofálnej situácie. Prajem vám všetkým hlavne veľa zdravia, v prípade ochorenia ľahký priebeh infekcie a držte sa,“ uzavrel Čekan.