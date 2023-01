Ďalší nápor na peňaženky! Rodičov po celom Slovensku prekvapili v novom roku vyššie ceny školských obedov. So zdražovaním mnohí rátali, no napriek tomu ich nové sumy zaskočili. Niektoré školy totiž zdvihli ceny skokovo o vyše 50 percent a to nie je všetko! Okrem obedov zdražela aj poobedňajšia družina, školné či príplatok do Združenia rodičov a priateľov školy. Rodičia s viacerými deťmi sú už zúfalí.

Karolína z Bratislavy má tri deti. Matúš (3) a Miško (6) navštevujú škôlku v bratislavskej Petržalke a staršia Kristínka (11) už chodí do šiestej triedy. Za obedy pre škôlkarov a školáčku platila v starom roku dohromady 110 až 120 eur, podľa toho, koľko dní boli deti v škole. Keď Karolíne prišiel oznam o navýšení poplatkov za školské obedy v novom roku, zostala zaskočená. „Všetko zdraželo, aj potraviny. S tým, že si v novom roku za obedy priplatíme, som počítala,“ povedala.

Netušila však, že nevýšenie bude také skokové. „Zvýšenie stravy o euro na deň je zvýšenie o dve tretiny. Pre nás rodičov s tromi deťmi je to žalostné a takmer neúnosné,“ hovorí a vysvetľuje, že predtým platila za obedy v priemere 30 až 45 eur na hlavu za jeden mesiac. „Dokopy to bolo 110 – 120 eur pre tri deti. Teraz je to cca 180-190 eur za mesiac. Z toho je 34 eur len réžia. Verím aspoň v to, že strava bude v škôlke a škole odteraz taká chutná, že moje deti budú chodiť domov najedené tak, ako od našej babinky,“ hovorí a sťažuje sa, že raz jej deťom naservírovali iba čisté špagety s kečupom, čo má od výživného jedla poriadne ďaleko. Karolína by mohla svoje deti z obedov odhlásiť a variť im doma. Ako však hovorí, nie je to vôbec jednoduché, keďže každé dieťa má rado niečo iné. Navyše variť by musela podobné jedlá, ako servíruje v ten deň škôlka. Je to vraj preto, aby deti nezávideli obedy tým druhým.

Podobne to vidia aj ďalšie mamičky. Podľa Tatiany suma za obedy neodzrkadľuje kvalitu samotného jedla. „Najhoršie na tom je, že deti tie obedy vôbec nejedia,“ posťažovala sa mamička Tatiana. „Mňa to tiež vytočilo, doteraz som platila za jedno dieťa 31 eur a za druhé 33 eur. Teraz budem platiť 46 a 50 eur. Keby som nevedela, ako to v školských jedálňach chodí, nepoviem nič,“ sťažuje sa aj mamička Martina. Sú však aj takí rodičia, ktorí si jedálne obhajujú. „Školské jedálne nemôžu za to, že elektrina a plyn šli hore. Makajú za minimálnu mzdu, doslova z ničoho dokážu vyčarovať nutrične vyvážené jedlo. Ak sa vám zdá, že napriek tomuto dokážete doma navariť každý deň polievku a hlavné jedlo lacnejšie, nedajte svoje dieťa na obedy. Varte doma,“ odkazuje nespokojným rodičom mamička Miriam.

