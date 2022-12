Vyložené stoličky a prázdne triedy. Najviac chorých detí je v Trenčianskom kraji, kde podľa hygieničky Ľudmily Bučkovej museli z dôvodu akútnych respiračných ochorení zatvoriť sedem základných a sedem materských škôl. Deti sa potom musia učiť dištančne, tie menšie si zas berú rodičia do práce. Vážna situácia je aj v Bratislave.

„V pondelok okolo obeda sme sa cez Edupage dozvedeli, že synova škola ostáva pre vysokú chorobnosť zavretá do konca týždňa. Keďže sa to udialo nečakane, vyriešili sme to po rodinnej dohode tak, že som si syna vzala so sebou do práce, pretože s tým môj zamestnávateľ v takýchto výnimočných situáciách nemá problém,“ povedala nám Dominika (36) z Bratislavy. Problémy s chorobnosťou však hlási viacero škôl.

Chrípka zatvára školy, mamička Dominika preto musela zobrať svojho syna do práce. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Oznam o prerušení výučby visí aj na dverách Základnej školy SNP Ostredková v Bratislave. Riaditeľka Erika Drgoňová sa pre vysokú chorobnosť rozhodla zatvoriť školu na päť dní. „Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prerušujem žiakom ZŠ SNP Ostredková 14 v Bratislave prezenčnú formu výchovno-vzdelávacieho procesu na 5 dní a žiaci školy prechádzajú na dištančnú formu výučby od 5. 12. 2022 do 9. 12.2022,“ píše sa v ozname pre rodičov.

