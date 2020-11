Fajčenie zabije ročne na Slovensku asi 11-tisíc ľudí. Sedem z desiatich fajčiarov chce so svojou závislosťou skoncovať. To však nie je také jednoduché. Niektorí prešli na fajčenie elektronických cigariet s tým, že je to zdravšie. Je to však neozaj tak?

„Ten prístup by nemal byť taký, že je to "zdravšie". Správne by sa malo povedať, že sú zrejme menej škodlivé, i keď dôkazy, ktoré sa týkajú týchto alternatívnych foriem fajčenia sa ešte stále len postupne zbierajú," vysvetlil primár Kliniky pneumológie Štefan Laššán.

Ľudia by si podľa neho mali uvedomiť, že pre náš organizmus je normálne nefajčiť. „Naše pľúca sú uspôsobené na to, aby sme dýchali vonkajší vzduch, ktorý má približne 21% kyslíka a ďalšie plyny. Určite, akékoľvek fajčenie, či už štandardných klasických cigariet alebo elektronických cigariet a zahrievaných foriem tabaku, neodporúčame," dodal lekár.

Keď už sa však rozhodneme po cigaretách siahnuť, tie elktrické sú pravdepodobne lepšou voľbou. „Je pravda, že teoreticky majú nižší obsah škodlivín, ktoré sú podmienené horením, to sú rôzne uhlíkové častice a podobne. Ale v zásade musíme povedať, že majú aj tieto formy fajčenia ďalší problém. Napríklad často sú užívané fajčiarmi ako doplnok k cigaretám a veľmi často sú najmä pre mladých ľudí bránou k tomu, aby sa následne stali fajčiarmi," upozornil na možné riziká pneumológ a podotkol, že existuje už množstvo klinických štúdií, ktoré dávajú do jasnej kauzálnej súvislosti fajčenie elektronickej cigarety s onkologickými ochoreniami a s inými pľúcnymi poškodeniami.

Sú teda elektronické cigarety menej škodlivé? „Pravdepodobne. Ukazuje sa, že áno,"odpovedal Laššán.

