Informuje o tom portál onet.pl. Takto nakontaminované mäso našli už vo viac ako 60 prevádzkach. Čo je však najhoršie, vzhľadom na otvorenosť trhu sa pokojne mohlo dostať aj na Slovensko, na pulty našich potravinových reťazcov!

Podľa informácií TV Markíza minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan preto žiada veterinárnu správu, aby zabezpečila zvýšenú kontrolu na poľských hraniciach.

Na snímke je minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Zdroj: TASR/ Jakub Kotian

Portál však uvádza, že "hydina a ošípané boli kŕmené krmivom s látkami, ktoré by mohli byť pre ne a pre ľudí veľmi škodlivé". Technické oleje boli do Poľska privezené v cisternách z Ukrajiny, Ruska a Malajzie. Od potravinárskych sa líšia tým, že nie sú vždy určené na konzumáciu a hlavne nepodliehajú dostatočnej veterinárnej kontrole.

Firma, ktorá ich do krajiny doviezla, na hranici uviedla, že sú technické, no po kontrole a následnom sfalšovaní údajov ich predávala ako potravinárske. Najhoršie je, že ich kupovali aj najväčší výrobcovia na trhu, čím sa mäso zo zvierat vo veľkom dostalo do viacerých poľských obchodov. A pravdepodobne aj k slovenským zákazníkom, ktorí nakupujú u našich susedov.

Za otrasným činom stoja manželia Maciej a Monika J. Zo zistení ONET vyplýva, že si už na prokuratúre vypočuli obvinenia z gigantických podvodov v hodnote vyše 170 miliónov PLN, čo je v prepočte viac ako 35 182 100 eur. Obaja sa mali pred súdom k otrasným činom priznať. Dvaja ich zadržaní zamestnanci - obchodný splnomocnenec a laborantka - zase tvrdia, že o konaní svojich šéfov nevedeli.

Správu budeme aktualizovať o stanovisko ministerstva pôdohospodárstva a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.