Od pondelka 20. septembra budú podľa COVID automatu v zelenej farbe, teda v stupni monitoringu, už len štyri okresy.

V oranžovej farbe, teda v stupni ostražitosť, bude 44 okresov. V prvom stupni ohrozenia, teda v červenej farbe, bude 27 okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, budú spolu 4 okresy. Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti v rámci COVID automatu schválila na svojom stredajšom rokovaní vláda.

Bordová farba znamená pre okresy už výrazné obmedzenia. Podľa COVID automatu už povinné rúška aj vonku, a to pri vzdialenosti do 2 metrov. Od pondelka sa v bordových okresoch opäť zavádzajú v obchodoch hodiny pre seniorov. Tieto opatrenia sa týkajú všetkých bez ohľadu na to, či ide o ľudí po očkovaní alebo s testom.

V bordových okresoch tiež platí nočný zákaz vychádzania od 21.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa. Výnimkou sú len presuny na nevyhnutné účely do práce či k lekárovi. Na obmedzenia pohybu je však ešte potrebné schváliť núdzový stav, ktorý vláda zatiaľ neschválila. „Vzhľadom k tomu, že zatiaľ ide len o štyri okresy, tak sa núdzový stav nebude vyhlasovať. Nevylučujem, že do budúcnosti to bude potrebné, ale zatiaľ sa budú regionálny hygienici z tých okresov spájať s primátormi alebo starostami obcí, kde je situácia najhoršia. Tá obec bude môcť všeobecno-záväzným nariadením obmedziť otváracie hodiny, pohyb ľudí, zakázať niektoré hromadné podujatia. Takže zatiaľ to budeme robiť cielene tam, kde je situácia najhoršia," vysvetlil Lengvarský po rokovaní vlády.

Čítajte na ďalšej strane: Akú farbu má váš okres? >>