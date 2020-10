Už je jasné, že zdravotníctvo sa nám môže čochvíľa zrútiť. Minister vnútra Jaroslav Naď potvrdil, že do mesiaca očakávajú 10-krát viac pacientov v nemocniciach než v súčasnosti. V hre je stále aj lockdown a hovorí sa už aj o uzavretí hraníc, ako potvrdil minister vnútra Roman Mikulec.

Situácia v našom zdravotníctve začína byť kritická. Členov vlády o tom dnes informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. „V podstate potvrdil to, že plán, ktorý stanovila Pandemická komisia pred dvomi týždňami s rapídnym nárastom pacientov v nemocniciach sa v podstate napĺňa. Keď to pôjde tak aj naďalej, tak sa dostaneme do stiuácie, že v priebehu jedného mesiaca sa zdesaťnásobí počet pacientov v nemocniciach oproti súčasnosti,“povedal minister obrany Jaroslav Naď s tým, že postupne uzatvárajú jednotlivé otvorené otázky ohľadne plošného testovania.

V krátkom čase očakáva zvolanie pandemickej komisie vlády SR a ústredného krízového štábu. „Testovanie je jediná vec, ktorá nás môže zachrániť pred lockdownom, ku ktorému idú pristupovať jednotlivé krajiny postupne,“vysvetlil Naď.

Otázne je ako sa vysporiadať s hranicami po celoplošnom testovaní. Nákazu si tak znovu môžeme zavliecť na Slovensko. „Hranice budeme testovať počnúc pondelkom po prvom kole celoštátneho testovania. Budú sa testovať všetci ľudia, ktorí budú prechádzať cez hranice,“potvrdil Naď. Ľudia budú mať viacero možností, buď sa zúčastnia celonárodného testovania alebo si v súkromných laboratóriách vybavia súkromné testy alebo budú pretestovaní v zahraničí a budú mať o tom potvrdenie.

Minister vnútra Roman Mikulec potvrdil, že sa diskutuje aj otázka uzavretia hraníc, prípadne ktoré hraničné priechody nechať otvorené. Testovanie na hraniciach môže spôsobovať veľké zdržanie. „Ak si mám vybrať, či nám skolabuje zdravotníctvo alebo budú kolóny na hraniciach, tak nech sú kolóny na hraniciach,“povedal Mikulec.

Mohlo by vás zaujímať: