Nakazený zaočkovaný je pre spoločnosť menšie riziko ako nakazený nazaočkovaný. Prečo? Farmaceut Marek Kajan to na svojom instagramovom profile Očami farmácie vysvetlil na jednoduchom príklade.

Argument, že zaočkované osoby šíria koronavírus rovnako ako nezaočkované je hlúposť. Farmaceut použil príklad dvoch vymyslených postáv, Adely a Mariána. Kým Adela je zaočkovaná, Marián o vakcínu záujem nemá. „Adela a Marián sú vystavení rovnakej dávke vírusu v rovnakom čase a vírus vchádza do ich dýchacích ciest,“ opisuje.

V tele Mariána sa vírus začne rýchlo replikovať a nákazlivým sa stane už 24 až 48 hodín pred objavením príznakov. U zaočkovanej Adely tento postup taký rýchly nie je. „Nájsť bunky, ktoré by mohli napadnúť, je náročnejšie, pretože imunitný systém (najmä neutralizačné protilátky) vírus rozpozná a rýchlo ho zničí. Vírus je zničený ešte pred vstupom do jej buniek, a preto sa nemôže replikovať. A keďže sa nemôže replikovať, Adela sa nestáva nákazlivá. Tento jav sa nazýva „sterilizujúca imunita“, ktorá v prvom rade zabraňuje infekcii. Nie každý zaočkovaný získa sterilizačnú imunitu, ale vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pomáhajú približne o 50 až 75 percent znížiť riziko počiatočnej infekcie,“ uvádza.

Infekčnou sa po nejakom čase stane aj ona, no v porovnaní s nakazeným nezaočkovaným Mariánom je menej infekčná, a to z dvoch dôvodov. Prvé dni bude počet produkovaných vírusových častíc medzi Adelou a Mariánom podobný. Adela však bude produkovať menej vírusových častíc, ktoré budú navyše aj menej infekčné. Okrem toho sa koronavírusu zbaví skôr. „Adela bude infekčná v priemere 3 - 6 dní, kým Marián nakazený delta variantom bude infekčný 13 - 18 dní. Je to preto, že telo Adely vie, ako s koronavírusom bojovať a imunitný systém zareaguje oveľa skôr,“ vysvetlil farmaceut.

