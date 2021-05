Podľa prepočtov Nadácie Zastavme korupciu stáli Slovnesko MOM-ky vyše 110 miliónov eur. Rovnakú sumu spotrebuje za celý rok na všetky svoje potreby mesto Prešov.

Vyplýva to z analýzy fungovania MOM, ktorú urobila nadácia. Zle nastavený projekt tak podľa nej bude štát financovať do júna. Mesačná odmena za MOM dosahuje 26.000 až 30.000 eur. K projektu to tak podľa nadácie prilákalo viacero špekulantov.

"Zjavne unáhlená príprava podmienok pre odberné miesta umožnila, že sa na systéme priživilo aj viacero podozrivých subjektov, ktoré sa snažili z odberných miest vytlačiť čo najviac peňazí na úkor kvality testovania," konštatuje Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.

Prepočty nadácie ukazujú, že vo februári stálo odhalenie jedného pozitívneho prípadu v priemere 932 eur. Ako príklad uvádza nadácia Nitru, kde funguje najviac MOM. "V tejto cene sú zohľadnené platby ministerstva pre MOM, ako aj náklady na antigénové testy," približuje nadácia.

"Pri stále vysokých výdavkoch na odberné miesta a viditeľne klesajúcom počte odchytených pozitívnych prípadov je na mieste otázka, prečo toto stále drahšie testovanie fungovalo tak dlho," poznamenal Martin Suchý z nadácie.

