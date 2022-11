Dôchodcov zrejme čaká najvýraznejšie zvýšenie penzií v histórii. Pozrite, o koľko by mali už čoskoro stúpnuť.

Seniori by sa už čoskoro mohli dočkať rekordného zvýšenia penzií. Kým od roku 2023 penzie stúpnu o 11,8 percenta, od roku 2024 by sa mali dôchodky valorizovať o 16,9 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025.

Zvýšenie dôchodkov o 11,8 percenta by si malo v budúcom roku vyžiadať viac ako miliardu eur a v roku 2024 až 1,67 miliardy eur. Penzie sa v budúcom roku a v roku 2024 zvýšia o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok predchádzajúceho roka.

Podľa údajov Štatistického úradu dosiahla medziročná dôchodková inflácia za prvý polrok tohto roka 11,8 percenta, a preto aj dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 11,8 percenta.

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne počíta s tým, že dôchodcovská inflácia za prvý polrok budúceho roka dosiahne medziročne 16,9 percenta, a preto by mali penzie od roku 2024 stúpnuť o 16,9 percenta.

