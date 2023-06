Pomaly čo týždeň, to nová informácia o zvyšovaní dôchodkov. Poslanci sa ,zrejme‘ pred voľbami snažia zapáčiť voličom a penzie zvyšujú ako na bežiacom páse. Nech už je ich zámer akýkoľvek, väčšine seniorom, ktorých neustály rast cien ženie do stále väčšej chudoby, tieto kroky pomáhajú. V uliciach nášho hlavného mesta sme však stretli aj takých, ktorým viac peňazí stačiť nebude.

Penzistom vzrástli v januári dôchodky o 11,8 percenta, teda o pravidelnú valorizáciu. Kto šiel do penzie od januára do júna, vyrátaný dôchodok mu Sociálna poisťovňa zvýšila o rovnakú sumu.

Čiže, ak niekto požiadal o penziu v máji a jeho dôchodok mu vyšiel v sume 350 eur, prirátali mu k tejto čiastke aj zvýšenie o 11,8 percenta, teda o valorizáciu, takže dostáva 391,30 eura. Keďže odpracoval 30 rokov, suma jeho dôchodku je vyššia ako zákonom stanovená suma minimálneho dôchodku (365,70 eura).

Dôchodcovia dostanú viac peňazí aj od júla. Mimoriadna valorizácia dôchodkov prešla vďaka pozmeňovaciemu návrhu poslanca Erika Tomáša (HLAS-SD) na májovej schôdzi. Ďalšie úplné navýšenie tak nebude až v januári budúceho roku, ako sme boli zvyknutí, ale príde skôr, a to už teraz v júli. Tomuto penzistovi sa tak zvýši dôchodok už teraz, a to o 10,6 percenta na sumu 432,80 eura.

Vyšší dôchodok príde dôchodcom v auguste

Prvýkrát dostane zvýšený dôchodok vyplatený v auguste. Postup zvýšenia vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. „Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona, to znamená, že dôchodcovia nemusia o nič žiadať. Prvé rozhodnutia začneme zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Seniori sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla bez ohľadu na to, kedy o zvýšení sumy dôchodku rozhodneme,“ priblížil hovorca.

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky vyplácané k 1. jú­lu tohto roku, priznané od 1. júla do 31. decembra 2023. „V tomto roku sa všetky penzie zvyšujú dvakrát a do sumy dôchodku sa započíta každoročné zvýšenie od 1. januára, ktoré je v roku 2023 11,8 percenta a tiež mimoriadne zvýšenie od 1. júla, ktoré je 10,6 percenta," dodal hovorca.

