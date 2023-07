SENIORI POZOR! Chcete dovolenkovať? Štát vám na rekreáciu prispeje rovno STOVKOU ×

Ľuďom v penzijnom veku, ktorí chcú dovolenkovať na Slovensku, štát prispeje dvojnásobnou sumou. A to už od júla. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce. Kým do konca júna je podpora 50 eur, po novom to bude 100 eur. Má to ale háčik! Senior musí mať trvalý pobyt na Slovensku a nesmie pracovať!