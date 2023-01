Čím viac detí, tým vyššie penzie! Rezort Milana Krajniaka (Sme rodina) chce rodičovským bonusom odstrániť nespravodlivosť pri vyplácaní dôchodkov rodičov, ktorí nepracovali, pretože vychovávali deti.

Tí majú za toto obdobie krátenú výšku dôchodku. Minulý rok však prišlo k zmene a od 1. januára 2023 majú dôchodcovia, ktorých deti pracujú na Slovensku a platia odvody do Sociálnej poisťovne, nárok na rodičovský bonus.

Vyplácanie sa má týkať približne 800-tisíc dôchodcov. V praxi to bude vyzerať tak, že ak dieťa zarobí v hrubom 1 000 eur, rodič za mesiac dostane 15 eur. Ak dieťa zarába napríklad 1 200 eur, prilepší si o 18 eur. Výška rodičovského dôchodku je však ohraničená a v tomto roku bude jeho maximálna výška 21,80 eura mesačne.

Bývalý minister sociálnych vecí a rodiny a odborník na dane a odvody Jozef Mihál vidí v novinke viacero dier. „Chyba krásy je tá, že toto riešenie nie je dobré a zavádza nové nespravodlivosti. Ženy majú nižší dôchodok, a keby sme skutočne riešili príčiny, všetko by sa dalo robiť lepšie, spravodlivejšie, cielenejšie a nestálo by to ani toľko peňazí," tvrdí Jozef Mihál.

Exminister si myslí, že by bolo potrebné zlepšiť súčasný systém vrátane spôsobu, akým štát platí dôchodkové poistenie za ženy pri deťoch na materskej. „Systém je chabý, pretože zavádza veľa nespravodlivostí. Paradoxne, dôchodky dostavajú aj muži, ale prečo?" zamýšľa sa. Podľa neho treba riešiť najmä dôchodky žien, ktoré sa starali o deti.

Ďalšou chybou je, že ak rodičia vychovali dieťa, ktoré pracuje v službách štátu, ako napríklad v polícii či v armáde, je poistené v špeciálnom systéme ministerstva vnútra a rodičia zaň nedostanú žiadny bonus, čo je podľa jeho slov úplne absurdné. „Rodič, ktorý je na výsluhovom dôchodku ako bývalý policajt alebo vojak a jeho dieťa platí odvody do Sociálnej poisťovne, rodičovský dôchodok dostane, ale naopak to nefunguje," upozorňuje exminister.

