Dvestotisíc vakcín Sputnik V nám už 6 týždňov leží v skladoch a stále nevieme, kedy a či vôbec sa ruskou vakcínou budeme očkovať. Nepomohli ani cesty ministra financií Igora Matoviča do Moskvy a Budapešti. Expremiér navyše opäť zaútočil na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ako vidí celú kauzu šéfka inštitúcie Zuzana Baťová a čo čaká ľudí, ak sa Slovensko predsa len rozhodne očkovať Sputnikom?

Vojenský špeciál s neregistrovanou vakcínou vítali vtedajší premiér Igor Matovič s vtedajším ministrom zdravotníctva Markom Krajčím na košickom letisku ešte 1. marca. Tvrdili, že ruská vakcína výrazne zrýchli tempo očkovania u nás, no doteraz ju nedostal ani jeden Slovák.

Igor Matovič sa k Sputniku vyjadruje vo videu v čase od 6:17 min.

Problémov je viacero. Ruská vakcína nemá registráciu Európskej liekovej agentúry. Bývalý minister Krajčí podpísal povolenie používať Sputnik V na Slovensku a pôvodný plán bol, že ho u nás preverí ŠÚKL. Jeho šéfka Zuzana Baťová však od začiatku hovorila, že na to nemajú kapacitu a doteraz nemajú ani potrebnú dokumentáciu. ŠÚKL o posúdenie vakcíny žiadal až 30 európskych laboratórií, no každé to odmietlo.

Na Slovensku napokon vakcínu testovali v Biomedicínskom laboratóriu Slovenskej akadémie vied (SAV). Napriek tomu, že testy vyšli pre Sputnik dobre, podľa ministra financií Igora Matoviča sme nahnevali ruského výrobcu, pretože laboratórium SAV nepatrí medzi certifikované, nie je v tzv. OMCL sieti. Rusi následne vypovedali zmluvy a žiadali vakcíny naspäť.

Vtedy Igor Matovič prvýkrát slovne zaútočil na ŠÚKL, keď gratuloval „idiotom“. „Vlastne nerozumiem, čo sa stalo. ŠÚKL nikdy nepovedal v žiadnom stanovisku, ani v záverečnej správe, že neodporúčame očkovanie, takže neviem, kde sa vyhrotila celá tá situácia,“ vyhlásila Zuzana Baťová v relácii TV Markíza Na telo plus.

Matovič sa najnovšie dohodol s maďarským laboratóriom, ktoré je v sieti OMCL, že otestuje aj slovenské vakcíny. Šéfka ŠÚKL ale nevie, čo presne majú Maďari robiť, pretože, keď ich kontaktovala ona, odkázali jej, aby odobrila ruskú vakcínu aj bez testov. „Že nám odporúčajú, aby sme uznali analytický certifikát od výrobcu,“ vyjadrila sa Baťová.

Expremiér to ale vidí inak a znova útočí na ŠÚKL. „Správa, ktorú ŠÚKL zverejnil, obletela svet. Podľa nej je vakcína v 40 krajinách iná a dokopy má iba spoločný názov. To bolo čisto politické vyjadrenie, ktoré zásadným spôsobom narušilo dôveru ľudí na Slovensku voči tejto vakcíne,“ vyhlásil Matovič. Podľa neho teraz potrebujeme papier od registrovaného laboratória, ktoré vakcínu potvrdí.

