Aká sezóna nás čaká, na čo sa máme pripraviť?

My sme optimistickí. Dúfame, že sezóna bude lepšia ako tá posledná. Už máme odskúšané, ako fungujú jednotlivé opatrenia, ľudia sú oveľa opatrnejší a vedia, na čo si dať pozor. Verím aj tomu, že keď sa urobí semafor a rozdelia sa krajiny podľa bezpečnosti z hľadiska covidu, tak budeme mať jasne definované pravidlá, lebo vlani ľudí najviac zneisťovalo, že sa opatrenia stále menili a že ste vlastne nevedeli, čo vás čaká po návrate z dovolenky.

Máte už bližšie informácie, ktoré krajiny budú bezpečné a ktoré rizikové?

Čakáme na to, ako Európska únia vytvorí tento semafor a potom na to, ako bude fungovať semafor z hľadiska Slovenska. My ale dôkladne sledujeme situáciu, komunikujeme s našimi partnermi a vieme, že tá situácia napríklad na gréckych ostrovoch je veľmi dobrá z epidemiologického hľadiska. Už 60 percent miestnych je tam zaočkovaných a aj počet nových prípadov je malý. Takisto, keď sledujeme Cyprus alebo tureckú Antalyu – tu je zaujímavé, že Turecko ako krajina je na tom dosť zle, ale práve v turistických oblastiach je to dobré. Chorvátsko má tiež zóny, ktoré sú na tom veľmi dobre, napríklad ostrovy, ale aj južné časti, kým niektoré severné časti majú aktuálne horšiu situáciu.

Platí, že na ostrovoch bude situácia lepšia?

Z toho, čo teraz vidíme, to tak vyzerá. Zrejme dôjde aj k tomu, že sa budú deliť jednotlivé časti krajín. Napríklad sa môže stať, že pevninské Grécko bude v inej kategórii ako ostrovy.

Rezervujú si už Slováci dovolenky?

Po tom roku, čo sme boli uzavretí, by som povedala, že ľudia sú hladní po cestovaní. Júl, august sa už bookujú dovolenky do Chorvátska, na grécke ostrovy. Na tie najbližšie termíny sa čaká, kým sa oficiálne otvorí možnosť dovolenkovať v zahraničí.

V čom je ten proces plánovania dovolenky a samotného cestovania iný oproti minulým rokom?

Všetko je iné. Najväčšia zmena je, že naozaj denne musíme sledovať situáciu, podmienky vstupov do jednotlivých krajín. Či stačí antigénový test, ako je to v prípade Chorvátska alebo potrebujete 72-hodinový PCR test bez ohľadu na to, či ste očkovaní, ako sa to vyžaduje napríklad na gréckych ostrovoch. Tiež treba vedieť, či krajina vyžaduje karanténu po vstupe. Napríklad do Thajska sa nedostanete bez toho, aby ste išli do štátneho zariadenia. Na toto musíme klientov upozorňovať. Samozrejme dôležitá vec je aj to, ako vyzerá karanténa po návrate domov.

Dá sa ísť na dovolenku, keď po príchode do destinácie musíte nastúpiť do karantény?

Tieto destinácie sa viac-menej nepredávajú. Predávajú sa pobyty, kde stačí PCR test, ako to bolo aj počas zimy, napríklad Maledivy, Seychely alebo Dubaj, kde vám treba PCR test. Tým pádom sa jednak cítite bezpečne v lietadle a aj na mieste, pretože všetci klienti sú otestovaní.

Čo ak mám potvrdenie o negatívnom teste v slovenčine, ktoré mi v zahraničí neuznajú?

Pre našich klientov zabezpečujeme PCR testy a v tej forme, ako potrebujú, aby načas dostali to potvrdenie, aby mohli cestovať. Napríklad Grécko vyžaduje, aby ste si vyplnili formulár pred príchodom a tam už musíte mať naskenovaný aj ten negatívny PCR test. Musíte to mať v angličtine. Čo sa týka zaočkovaných, žiadna krajina zatiaľ nepovoľuje vstup s potvrdením o očkovaní bez testu.

Malta ponúka 200 eur za dovolenku, na Maldivách vás zaočkujú, ak si kúpite pobyt. Začala sa bitka o každého dovolenkára?

Najmä ostrovné krajiny doslova žijú z cestovného ruchu – Malorka, grécke ostrovy, Maledivy, Seychely – čiže budú robiť veľa preto, aby prilákali turistov. Na druhej strane určite do toho nepôjdu s tým, aby ohrozili vlastné obyvateľstvo.

Ako je to tento rok s cenami? Treba rátať s tým, že si priplatíme, keďže v celom cestovnom ruchu boli veľké straty?

- Napriek tomu, že hygienické opatrenia hotelom aj apartmánovým domom výrazne zvyšujú náklady, tak tie ceny sú zatiaľ na úrovni minulého roku. Skôr to vyzerá tak, že niektoré hotely sa neotvoria. Bude sa to odvíjať od záujmu klientov.

Odporúčate poistiť sa proti covidu pri ceste na zahraničnú dovolenku?

- To je určite niečo, čo treba urobiť, pretože ak sa vám stane, že napríklad 72 hodín pred odletom na dovolenku by ste boli pozitívny alebo by ste náhodou ochoreli v destinácii, tak toto poistenie to kryje.

Ktoré destinácie sú tento rok najobľúbenejšie? Klasika ako Chorvátsko, Grécko, Turecko alebo Slováci objavili exotiku?

- Sú to hlavne tie tradičné destinácie. Chorvátsko určite vedie, potom grécke ostrovy, ale aj Taliansko a jeho ostrovy, Cyprus, Turecko, ale ako hovoríte, aj tá exotika, napríklad Dubaj je veľmi obľúbenou destináciou, napriek tomu, že to počasie je tam teraz už dosť teplé, je tam 40 stupňov. Tým, že dve tretiny obyvateľstva sú zaočkované, striktne dodržujú pravidlá a navyše sú tam teraz veľmi dobré ceny v rámci all inclusive hotelov, tak klienti tam radi cestujú, takisto Maledivy. V lete sú ceny v tých exotických destináciách oveľa nižšie ako v zime. Hlavná sezóna tu trvá do konca apríla. Všetky pobyty, ktoré sú od júna, júla, tak sú už o 30 až 40 percent nižšie. Maledivy majú od mája do septembra obdobie dažďov, čo znamená, že vám hodinku – dve za deň môže spŕchnuť.

Čítajte ďalej: Sú povinné rúška aj na pláži? >>