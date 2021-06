Pravé slovenské leto sa začína, keď sa začínajú zberať jahody a štartuje sezóna samozberov. Odpracovať si hodinku na slnku sa vám určite vyplatí. Je to nielen lacnejšie ako v obchode, ale budete mať tie najčerstvejšie jahody, aké môžu byť.

Na Slovensku je množstvo jahodovísk, ktoré ponúkajú samozber jahôd. Chladnejšie počasie tento rok oneskorilo zber o niekoľko týždňov oproti vlaňajšku a pre vyššie náklady stúpla i cena jahôd. Ani to však Slovákov neodradilo a hneď v prvý deň sezóny zaplnili jahodoviská stovky zberačov.

V Návojovciach, mestskej časti Partizánskeho, začali so samozberom jahôd v piatok. „Záujem je rovnaký ako minulý rok, čiže vysoký. Zmena nastala v tom, že chladné počasie zo začiatku tohto roka spôsobilo, že jahody pomalšie dozrievali a jahodovú sezónu začíname o dva až tri týždne neskôr," uviedol Samuel Šebo zo spoločnosti Fructop.

Anketa Chodievate na samozber jahôd? Áno, chodím pravidlene 0% Občas 33% Nie, mám vlastné jahody na záhrade 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Oproti minulému roku podľa neho stúpla i cena za jahody. „Cena stúpla na Slovensku v priemere o 0,10 eura, rovnako to je i u nás v Návojovciach. Tento trend pokračuje od posledných rokov, je to pre zvýšené náklady, ktoré súvisia s vypestovaním jahôd," ozrejmil. Pod cenu sa podpísalo i chladnejšie počasie, pre ktoré museli ovocinári jahody i zakrývať. Za kilo jahôd na samozbere zaplatíte v priemere od 2,50 € do 3,20 €.

Okrem tradičných jahodovísk pribudli tento rok aj nové. Samozber pre záujemcov v sobotu prvýkrát spustili na jahodovom poli v michalovskej mestskej časti Močarany. „Jahodová sezóna zatiaľ vyzerá úžasne, počasie je perfektné. Tento rok je slnečno, minulý rok pršalo, čiže kvalita je zatiaľ lepšia. Jahody sú veľmi pekné a sladučké. Ľudia chodia priebežne, žiadna čakacia ledhota nie je,“ uviedla miestna pestovateľka Miriama Baňasová, ktorá dúfa, že zo samozberu sa na dolnom Zemplíne stane tradícia.

Samozbery budú fungovať približne ešte tri alebo štyri týždne až do vyzbierania jahôd. Predtým, ako sa rozhodnete niektoré navštíviť, informujte sa o dostupnosti na internete alebo telefonicky. Priniesť si môžete vlastné nádoby či vedierka alebo si môžete za pár centov zakúpiť debničku priamo na mieste.

Článok pokračuje na ďalšej strane: PREHĽAD SAMOZBEROV: KDE A ZA KOĽKO? »