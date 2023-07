Škodlivé baktérie, vírusy, parazity a chemické látky, ktoré môžu byť príčinou rôznych črevných chorôb, sa prenášajú najmä rukami a kuchynskými pomôckami. Citlivé na kontamináciu sú najmä surové mäso, vajcia či nepasterizované mliečne výrobky. Nebezpečné ochorenia si však môžeme privodiť aj zjedením neumytej zeleniny a ovocia.

„Na správnu hygienu pri príprave jedla a dostatočnú tepelnú úpravu surovín by sme mali dbať za každých okolností a v každom ročnom období. V lete sa však riziko kontaminácie potravín výrazne zvyšuje. Apelujeme preto na ľudí, aby dodržiavali zásady správneho skladovania a prípravy jedál, a vyhli sa tak nepríjemným ochoreniam, ako je napríklad salmonelóza,“ hovorí Denisa Petrakovičová, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu na ministerstve pôdohospodárstva.

Medzi najznámejšie a najčastejšie patogénne mikroorganizmy, ktoré môžu obsahovať kontaminované potraviny, patrí salmonela. „Každoročne spôsobí v Európe až 91-tisíc prípadov salmonelózy. Zdrojom nákazy sú surové potraviny, predovšetkým produkty z hydiny, morské živočíchy, nedostatočne tepelne upravené vajcia, zmrzlina, nepasterizované majonézy či krémové zákusky,“ vysvetľuje Petrakovičová.

Potrápiť nás však môže aj baktéria E.coli či rôzne potravinové alergény. Zdraviu škodlivé látky sa môžu v jedle objaviť aj pri nevhodnom spracovaní potravín. Pri opekaní či grilovaní sa odporúča jedlo nespáliť, ale len jemne prepiecť, a nepreháňať to s vyprážaním.

V potravinách obsahujúcich väčší podiel škrobu sa totiž počas spracovania pri teplotách vyšších ako 120 °C tvorí chemická látka akrylamid, ktorý podľa výskumov zvyšuje riziko vzniku rakoviny. „Nebezpečné je grilovanie aj preto, že pri vysokých teplotách vznikajú škodlivé látky, napr. polyaromatické uhľovodíky, ktoré významne zvyšujú riziko vzniku rakoviny,“ vysvetlila Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Grilovať by sa podľa nej mali len kvalitné potraviny ako netučné mäso či zelenina. Určite neodporúča grilovať mäso vytiahnuté z mrazničky. „Mrazené mäso by sa nemalo grilovať, pretože by mohlo vnútri ostať surové. Ak už chcete grilovať mrazené mäsové výrobky, pred grilovaním je potrebné ich rozmraziť," podotkla.

