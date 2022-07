Verejnosťou sa šíri názor, ktorý zaznieva z úst niektorých epidemiológov. Tí hovoria, že nárast počtu nových pacientov s ochorením COVID-19 je vyvolaný zrušením opatrení, hromadnými podujatiami, svadbami či dovolenkami.

Peter Sabaka vyvracia tvrdenia epidemiológov

"Nie je to pravda. Prírastky nakazených by nám stúpali aj bez dovoleniek, hromadných akcií či osláv. Stúpali by, aj keby sme tu mali zavedené opatrenia ako v zime 2020 a 2021. Zrejme nie tak strmo, ale stúpali by. Ak niekto tvrdí opak a za 5. vlnu viní zvýšenie mobility, znamená to, že po viac ako dvoch rokoch stále nerozumie tomu, aké má náš zápas proti pandémii pravidlá," zdôrazňuje infektológ.

Sabaka tvrdí, že ďalšiu vlnu máme preto, že sa objavil subvariant vírusu, ktorý je infekčnejší ako tie, ktoré boli predtým. Podľa jeho slov ide zrejme o najinfekčnejší vírus na planéte. Dokáže nakaziť aj tých ľudí, ktorí prekonali infekciu v minulosti.

Subvariant BA.5 sa bude podľa Sabaku šíriť ďalej a nie je moc, ktorá by jeho šírenie zastavila. Viac sa dočítate na nasledujúcej strane.