Napriek mierovým rokovaniam Rusko pritvrdilo útoky na Ukrajinu. Podľa miestnych úradov dokonca použilo v meste Ochtyrka zakázané vákuové bomby. Do Kyjeva mieri 64–kilometrový konvoj, v ktorom sú stovky obrnených vozidiel, tankov či transportérov. Na likvidáciu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si Rusi mali najať na všetko odhodlaných žoldnierov. Napriek tomu Ukrajina odporuje a protivníkovi posiela jasné odkazy.

Aj keď sa ruská a ukrajinská strana zišli v pondelok na mierových rokovaniach, v ktorých chcú pokračovať, boje to nezastavilo. Rusko vyslalo na Kyjev 64 kilometrov dlhý konvoj so stovkami obrnených vozidiel, tankov, vozidiel pechoty s delostreleckými zbraňami či cisternami s palivom. V pondelok ho zachytili satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies.

„Situácia v okolí Kyjeva zostáva napätá. V Polesí (severozápadne od Kyjeva) sa nepriateľ naďalej pokúša obnoviť ofenzívu smerom k hlavnému mestu," uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského generálneho štábu.

„Je to obrovská sila a znamená to, že Putin nasadzuje všetko, čo má. Myslel si, že to bude krátky proces. Ukrajinci sa však veľmi dobre a intenzívne bránia,“ povedal pre Denník N minister obrany Jaroslav Naď.

Rusi podľa vyhlásení ukrajinských predstaviteľov vyťahujú ten najhorší zbrojný arzenál. Starosta mesta Ochtyrka Pavlo Kuzmenko tvrdí, že ruská armáda opakovane bombardovala mesto vákuovými bombami, ktoré sú považované za najsilnejšie nejadrové zbrane na svete.

Ukrajinci takisto upozorňujú, že Putinovi vojaci útočili aj na civilné ciele a rezidenčné oblasti. „Na Námestie slobody v Charkove, tam, kde sa hrávali naše deti bez ohľadu na národnosť, teraz ruské vojská vystrelili dve rakety s plochou dráhou letu,” povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prostredníctvom telemostu europoslancom. „Naozaj bude prezident Putin ďalej klamať, že Rusko vedie iba špecializovanú vojenskú operáciu a cieli na vojenské objekty? Ako vysvetlí, že včera pri ruských útokoch zomrelo 16 detí?“ pýtal sa Zelenskyj.

Ukrajinský parlament v utorok hlásil, že hranice prekročili bieloruské jednotky, hoci prezident Alexandr Lukašenko len hodiny predtým tvrdil, že sa k ruskej invázii nepridá. Na Ukrajine je podľa britského vojenského experta Jacka Watlinga nasadených už 75 % ozbrojených síl Ruska. Na pomoc si zavolali aj čečenských ostreľovačov a údajne aj žoldnierov Vagnerovej skupiny.

Podľa britského denníka The Times dostali z Kremľa rozkaz zlikvidovať prezidenta Zelenského a jeho vládu. „Nevylučuje sa, že môžu mať úlohy súvisiace s elimináciou najvyšších vládnych a vojenských predstaviteľov Ukrajiny,“ pripustil podplukovník a hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky Štefan Zemanovič.

