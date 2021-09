Počty nových prípadov sú vyššie ako pred rokom. Sme na tom horšie ako vlani?

- Robíme dvakrát viac PCR testov plus 10-tisíc antigénových testov, ktorých bolo minulý rok nula. Dôležité je uvedomiť si, že my dnes oveľa viac testujeme. Jasné, že keď dvakrát toľko testujeme a dokonca cielene - žiakov, ľudí prichádzajúcich zo zahraničia či mobilných ľudí, tak zisťujeme viac infikovaných.

Ako to hodnotíte?

- Je to dobrá správa. Keď o toľko viac testujeme, máme lepší prehľad a viac vieme o veku infikovaných a aj o regiónoch, odkiaľ sú. Vieme lepšie dohľadať kontakty. Samé dobré správy. Druhý faktor - veková štruktúra je úplne iná ako minulý rok, keď sme mali tieto počty infikovaných. Väčšina sú dnes mladí ľudia od 10 do 45 rokov, seniori výrazne menej.

Čo sa zmenilo?

- Je to pre premorenie seniorov v minulej vlne a aj pre očkovanie a to je najdôležitejšia informácia. Čo sa týka nemocníc, je dôležité sledovať výjazdy sanitiek, sú dvojnásobné ako pred dvomi týždňami, no nie všetci sa stanú covid pacientami v nemocnici. Ľudia sa zľaknú, majú oxymeter, zistia, že im klesla saturácia kyslíka v krvi, horšie sa im dýcha a volajú si sanitku. Takmer tretina z nich ide po vyšetrení domov. Aj mnohí hospitalizovaní ostávajú v nemocnici kratšie, po niekoľkých dňoch sa dostanú mnohí domov, skrátil sa čas hospitalizácie. Ale nie u všetkých.

Zvládajú krajiny po očkovaní koronavírus lepšie?

- V Británii sa počas delta vlny infikovalo už dva a pol milióna ľudí, z nich 60-tisíc išlo do nemocnice a iba 6-tisíc zomrelo, čo sú asi 0,2 až 0,3 percenta, takže už nie 2 až 3 percentá populácie infikovaných ako v I. a v II. vlne. Z hospitalizovaných pacientov umrela jedna desatina. To kedysi bolo u nás 30 percent, ale súvisí to s vekom. Úmrtnosť 6-tisíc ľudí v Británii na covid je už bližšie k úrovniam štatistík úmrtí na akútne respiračné ochorenia. V nemocniciach tvoria z pacientov deti 2 – 3 percentá, to znamená u nás pri očakávaných 1 000 pacientoch 20 – 30 detí. V štatistikách úmrtí sú najmä starší ľudia s komorbiditami, ako sú cukrovka, obezita, imunodeficiencia, vysoký tlak, podobne ako v II. vlne.

Aká bude podľa vás tretia vlna?

- Zvládneme ju lepšie vďaka faktorom premorenosti a slušnej zaočkovanosti na 45 percent, ktorú už takmer máme pri očkovaní prvou dávkou. Ešte sa delta len rozbieha, keď za september zaočkujeme ďalších 70-tisíc ľudí, budeme na 2,5 milióne očkovaných. Toto by si mali uvedomiť aj pandemickí jastraby v epitíme. Trend je dobrý a mnoho občanov sa dalo zaočkovať v zahraničí, my ich neevidujeme ako zaočkovaných.

Ktoré regióny by sa mali obávať?