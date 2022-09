V rozhovore sa dočítate:

Prečo bude Charles III. najlepším kráľom v dejinách?

Aký vzťah mala v skutočnosti Camilla s kráľovnou Alžbetou.

Aké zmeny v monarchii chystá Charles po smrti svojej matky.

Museli sa deti Kate a Williama svojej prababičke klaňať?

Ukážu sa princ George, Charlotte a Louis na pohrebe?

Vráti sa vzťah Williama a Harryho po pohrebe do starých koľají?

Mala kráľovná osobný problém s Meghan?

Na snímke komentátor britskej kráľovskej rodiny Jakub Abrahám. Zdroj: Michal Smrčok

Hovorí sa, že žiadny budúci panovník sa neteší na okamih, keď sa stane kráľom. Znamená to totiž, že mu umrel jeden z rodičov...

Áno, aj o tom je monarchia. Nie je nikdy zaskočená a na všetko je pripravená. Vidíme to aj teraz, v tých všetkých smútočných a pietnych aktoch. Máloktorý následník trónu sa teší na nástup, pretože to znamená automaticky smrť rodiča. A určite to nebolo v prípade vtedajšieho princa Charlesa. Aj on veľmi dobre vedel, že jeho matka je vo vysokom veku a že to môže prísť každú chvíľu.

Znamená to, že z Charlesa III. bude dobrý kráľ? Predsa len, je najdlhším čakateľom na trón

Jej veličenstvo kráľovnú Alžbetu zastupoval veľakrát, učil sa od nej celý život, takže to z neho robí najlepšie pripraveného kráľa v celých dejinách. Je v dobrej kondícii, aj keď, žiaľ, tá vláda už nebude taká dlhá ako v prípade jeho matky. Ani on nie je nesmrteľný, má svoj vek. Ale bude to tiež veľmi významná epocha, som o tom presvedčený.

Britský národ ho spočiatku kvôli princeznej Diane nenávidel. Čo sa odvtedy zmenilo?

Nepovedal by som, že ho vyslovene nenávidel. V 90. rokoch, keď monarchia utrpela veľkú ranu aj v konflikte s Dianou, nebol veľmi populárny. Treba však dodať, že od milénia až dodnes jeho popularita rapídne rastie. Dnes je skutočne veľmi obľúbený. My sme s ním žili ten život princa z Walesu, vieme o ňom oveľa viac ako o vtedajšej princeznej Alžbete. Tú, keď sa stala kráľovnou, sme vôbec nepoznali. Čo sa týka vzťahu s Camillou, tomu nikto neprial, bola to láska zakázaná. No teraz je z toho zväzku jeden nádherný súdržný pár, ktorí sa podporuje a som rád, že to tak je. Rovnako nepopulárna však bola spočiatku aj ona.

Charles a Diana počas návštevy Kanady. Zdroj: Profimedia

To je pravda. Aj Camilla mala bujarú minulosť, vďaka čomu ju spočiatku odmietla aj britská kráľovská rodina. Ako sa na ňu pozerajú Briti dnes?

Na jednej strane bola svetom milovaná princezná z Walesu Diana, na druhej zas Camilla, ktorá tvorila ten trojuholník. Bola neobľúbená, pretože ju považovali za tú, ktorá to tam porozbíjala. Na druhej strane jej angažovanosť v Cornwallskom vojvodstve, v charitatívnych akciách a jej mimoriadna opora kráľovnej Alžbety - ona a manželka princa Edwarda boli jej najbližšie dôverníčky - vďaka tomu všetkému je na svoju novú rolu veľmi dobre pripravená aj ona. Popularitu má veľmi vysokú aj teraz, vzhľadom na to, že pobrala patronáty od kráľovnej aj počas jej života. Aj preto si kráľovná Alžbeta želala, aby sa po jej smrti stala kráľovnou manželkou, čo jej právom náleží.

