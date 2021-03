Presne pred rokom 6. marca 2020 Slovensko obletela správa o prvom prípade zákerného vírusu na Slovensku. Oči celej krajiny sa upreli na dedinu Kostolište pri Malackách, odkiaľ pochádzal „pacient nula”. Vtedy asi nikto neveril, ako radikálne pandémia zmení život na celom Slovensku, no ľudia v obci, ktorá si zaknihovala neslávne prvenstvo, zažili ešte ťažšie chvíle. Vybrali sme sa na Záhorie zistiť, aká je tam nálada po roku. Dedinčania a aj starosta majú minuloročný marec stále v živej pamäti.

Príchod koronavírusu na Slovensko ohlásil vtedajší premiér Peter Pellegrini (Hlas-SD): „Pacientom je 52-ročný muž, ktorého syn bol pred pár dňami v Taliansku. Pochádzajú z lokality neďaleko Bratislavy.“ Išlo o Antona z obce Kostolište. Na ďalší deň bol COVID-19 potvrdený aj jeho manželke a aj synovi Jakubovi, ktorý si tento „suvenír“ pravdepodobne priniesol z Benátok. Spolu s priateľkou tam boli na výlete v polovici februára. Jakub bol preto označený ako „pacient nula“.

Rodina pochádza dediny, ktorá leží len pár desiatok kilometrov od hlavného mesta. Rok od udalosti sme sa prišli na vlastné oči pozrieť, aká je nálada v obci, čím si prešli jej obyvatelia a čo sa tu za ten čas zmenilo. V čase sprísneného lockdownu boli ulice vyľudnené. Zopár ľudí sme stretli len pred obchodom. Všetci si na minuloročnú jar dobre spomínali, no asi najživšie ju má v pamäti starosta Hubert Danihel: „Veľmi dobre si zapamätám dátum 6. 3. 2020, keď naša obec získala neslávne prvenstvo. Kiež by to bolo radšej v niečom inom.“

O tom, že vírus je už aj na Slovensku sa dozvedel z médií. Vtedy ešte netušil, že prvých nakazených osobne pozná. „Nenapadlo by mi, že pacient nula je priamo z našej dediny. To som zistil o niekoľko hodín neskôr, keď už ma „bombardovali“ redaktori z rôznych tlačovín a televízií,“ dodal.

Najväčším problémom bol nedostatok informácií. „Nikto to nevidel, len sme o tom doposiaľ počuli, ale nevedeli sme, ako sa správať, nakoľko aj z vyšších úradov sme dostávali len strohé informácie, aké postupy a opatrenia máme prijať v rámci vedenia obce,“ spomína starosta.

Krízový štáb obce Kostolište v spolupráci s krízovým štábom mesta Malacky ešte v tento „pamätný deň“ prijal viacero opatrení. „Okamžite sme uzatvorili školy, škôlky, pohostinstvá a priestory pre spoločenské stretávanie. Doteraz si myslím, že sme ukázali Slovensku spôsob, aké opatrenia prijať a tak zamedziť šíreniu,“ uviedol Danihel.

