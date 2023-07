Pôvodne mali rodičovský dôchodok dostávať len rodičia od detí, ktoré odvádzajú odvody do Sociálnej poisťovne. Od júla však príde zmena!

Pôvodne boli z rodičovského dôchodku vylúčení vojaci, policajti, hasiči aj colníci. To sa však od júla zmení. Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke, „od 1. júla 2023 má nárok na rodičovský dôchodok aj poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov," informuje poisťovňa. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr však od 1. januára 2023.

Sociálna poisťovňa týmto poberateľom prizná rodičovský dôchodok za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok, pričom jedna z nich je, že dieťa bolo v roku 2021 dôchodkovo poistené a do 31. augusta 2023 nepodá vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný. To znamená, že Sociálna poisťovňa môže začať rozhodovať o rodičovskom dôchodku najskôr od septembra 2023, keďže lehota na podanie vyhlásenia je do 31. augusta 2023.

„Sociálna poisťovňa rozhodne o priznaní rodičovského dôchodku najneskôr do 31. decembra 2023. O rodičovský dôchodok nie je potrebné požiadať osobitnou žiadosťou. Sociálna poisťovňa rozhodne automaticky," informuje.