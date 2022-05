Rodičovské dôchodky idú ďalej: Penzisti, polepšíte si o TIETO sumy! ×

Penzisti by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku by zároveň mala byť po odpracovaní 40 rokov. Ráta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v utorok parlament posunul do druhého čítania.