Leto sa už končí a deti sa pomaly vracajú späť do školských lavíc. Rodičia vo veľkom nakupujú školské pomôcky, no najväčšiu pozornosť by mali venovať práve školskej taške. Ak sa jej správny výber zanedbá, dôsledky si môžu odniesť práve deti v podobe zdravotných problémov.