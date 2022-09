Rodičia ZBYSTRITE: Ministerstvo financií navrhuje TIETO zmeny pre získanie DAŇOVÉHO BONUSU!

Rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, by si ho mohol pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v utorok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.