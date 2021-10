Prvým nebezpečným výrobkom je detská hračka – set pískacích lôpt a zvieratiek do vody. Set obsahuje 6 rôznofarebných pískacích loptičiek a 7 rôznofarebných pískacích zvieratiek do vody. Druhou hračkou, ktorú inšpektori označili za nebezpečnú, je plastová bábika Fashion girl. Oba výrobky pochádzajú z Číny.

Pri oboch hrozí chemické riziko poškodenia zdravia. „V plastovom materiály, z ktorého sú vyhotovené zvieratká v hracom sete ( ružové prasiatko, žltá ovečka, oranžová opička, modré teliatko, oranžová včela, žltá kačička a ružový hroch) a z ktorého je vyhotovená hlava a končatiny bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov," opísali inšpektori.

Ftaláty obsahuje väčšina plastov. Ide o skupinu chemikálií, ktoré im dodávajú pružnosť a ohybnosť. Pridávajú sa aj do stavebných či kozmetických výrobkov. V malom množstve sú neškodné, no pri zvýšenom kontakte sa spájajú so škodlivými účinkami a vážnym ohrozovaním zdravia. Tieto látky negatívne ovplyvňujú hormonálny systém. Výsledkom týchto vplyvov môže byť obezita, oneskorený vývoj či problémy s plodnosťou. Súvisia aj so vznikom rakoviny.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena," radia inšpektori.