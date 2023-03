S kapacitou napríklad už dnes bojuje Základná škola spojená s materskou školou na Kalinčiakovej ulici v Bratislave. „Bude to veľký problém, pretože naša kapacita je 76 miest. Keď budeme musieť opäť zobrať predškolákov, nie sme schopní zobrať všetky štvorročné deti, ktoré sa budú hlásiť. Najhoršie je, že sa hlási aj veľa trojročných detí a tie úplne stratia šancu dostať sa do škôlky,“ tvrdí riaditeľ Dušan Noga.

Školky sú preplnené

V súčasnosti nemajú v škôlke žiadne voľné miesto, no ako hovorí Dušan Noga, s kapacitou majú problémy aj ostatné škôlky v mestskej časti Nové Mesto. „Všetky sú plné. Aj keby sa snažili rozšíriť kapacity, mestská časť to nebude schopná zabezpečiť tak rýchlo. Už tento rok sme brali prednostne deti päť – a štvorročné. Ak sa budeme musieť držať zákona, zostane to na zriaďovateľovi a rodičovi, ktorý to bude naháňať,“ hovorí riaditeľ.

Chýbajú aj učitelia

„Samosprávy nemajú ako vybudovať škôlky v dostatočnej kapacite – nie sú k dispozícii vhodné pozemky, kde by sa dali vybudovať, a v Bratislave nemáme ani len dostatok učiteľov,” vysvetľuje starosta ďalšej bratislavskej mestskej časti Martin Chren.

Podľa jeho slov však problém nie je iba kapacita. „U nás v Ružinove by sme napríklad mohli mať otvorených o niekoľko tried viac, ale nevieme zabezpečiť učiteľov. V takomto krátkom období teda nie je reálne naplniť túto víziu ani z peňazí z Plánu obnovy,“ zdôrazňuje Martin Chren.

Ako je situácia na strednom a východnom Slovensku? >>>