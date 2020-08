Rodičia sa búria proti noseniu rúšok na školách: Hlavy im pomútil TENTO list z internetu!

Začiatok tohto školského roka bude celkom iný, ako ho poznáme. Všetky deti sa síce po dlhých mesiacoch doma vrátia do lavíc, no budú musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Jedným z nich je aj povinné nosenie rúšok pre žiakov 2. stupňa, stredoškolákov a vysokoškolákov. To vyvolalo poriadny odpor u niektorých rodičov, iní si myslia, že v nich deti toľko hodín nevydržia. Existujú výnimky a ako to bude celé fungovať?