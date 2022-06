Potraviny skladujeme rôzne. Môžeme ich uložiť do poličky, do chladničky či do mrazáku. Ako sa však ochrániť pred nakazením mikroorganizmami? Máme pre vás niekoľko tipov. Informoval o nich portál fda.gov.

4 základné tipy na uskladnenie potravín

Potraviny, ktoré sú náchylné na pokazenie, ihneď vložte do chladničky alebo mrazničky. Dodržiavajte „pravidlo dvoch hodín." O tomto pravidle sa viac dozviete TU.

Vajcia Zdroj: Shutterstock

Udržujte chladiace spotrebiče pri správnej teplote

Chladnička by nemala byť postavená tesne k stene. Nechajte za ňou priestor aspoň 10 cm, aby mala priestor pre odvod tepla a neprehrievala sa.

Najchladnejšie je v dolnej časti chladničky. Pokiaľ bude teplota chladničky nastavená na 4 °C, v dolnej časti chladničky bude teplota okolo 0 °C. V dolných priehradkách skladujte potraviny, ktoré podliehajú rýchlemu kazeniu, ako napríklad ryby, chladené kuracie mäso a podobne. Vrchné priehradky sú teplejšie. Môžete tu skladovať potraviny, ktoré majú dlhšiu trvanlivosť, alebo vajcia.

V súčasnosti sa odporúča mraziť potraviny pri teplote -24 °C. Dôvodom je, že táto teplota umožňuje zachovať ešte viac živín a vitamínov, ale pre domáce chladenie si bez problémov vystačíte s nižšou teplotou. Presnú teplotu sa dozviete TU.

Skontrolujte pokyny na skladovanie na štítkoch potravín

Mnohé potraviny okrem mäsa, zeleniny a mliečnych výrobkov je potrebné uchovávať v chlade. Ak ste zanedbali správne chladenie produktu, zvyčajne je najlepšie ho vyhodiť.

Dávajte pozor na pokazené potraviny

Všetko, čo vyzerá alebo zapácha podozrivo, by sa malo vyhodiť. Pleseň je znakom kazenia a pri chladení môže rásť. Najbezpečnejším riešením je preto jedlo, ktoré je plesnivé, vyhodiť.

