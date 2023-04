Medzi najčastejšie formy podvodov s ktorými sa stretávame, patria náhrady, riedenia, maskovania pôvodu, umelého skvalitňovania, nesprávneho označovania, krádeže a opätovného predaja, falšovania značky a úmyselného rozvozu kontaminovaných potravín. Niektoré praktiky sa používajú už po stáročia. Takéto podvody s potravinami však môžu mať na naše zdravie negatívny dosah. Pozrite si preto 5 potravín, pri ktorých sa podľa informačno-vzdelávacieho portálu Zdravé fakty podvádza najčastejšie.

1. Mlieko

Možno by ste to nepovedali, no medzi potraviny, s ktorými sa podvádza najčastejšie, patrí mlieko. Podvodníci ho vo veľkom riedia. "Zvyčajne sa riedia lacnými prísadami, ako je srvátka či rastlinné oleje, ktoré značne šetria peniaze," uvádza portál na svojom Instagrame.

