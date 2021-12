Tlačovú konferenciu k výsledkom sérioepidemiologickej štúdie na Slovensku (hodnoty protilátok) sledujte naživo tu:

Séroepidemiologická štúdia rezortu zdravotníctva mala za úlohu odhadnúť regionálnu a celkovú epidemickú situáciu na území Slovenska a jej ďalší vývoj či vytvoriť podklady na optimalizáciu stratégie testovania a monitorovania prostredia.

„Do štúdie sa zapojilo 3789 účastníkov, ktorí neboli doposiaľ očkovaní. Účasť bola dobrovoľná," povedala epidemiologička Alexandra Bražinová. Zber vzoriek kapilárnej krvi a údajov od účastníkov sa uskutočnili v novembri a začiatkom decembra v ôsmych slovenských mestách – Bratislava, Komárno, Považská Bystrica, Čadca, Košice, Rimavská Sobota, Lučenec a Kežmarok.

Na odber krvi použili unikátnu metódu. „Testovalo sa pomocou tzv. suchej krvi. Stačilo kvapnúť dve kvapky krvi na špeciálny papierik. Takže tento proces nebol vôbec nejaký agresívny. Zúčastnilo sa ho preto veľa ľudí a aj mladí ľudia," vysvetlil Juraj Kopáček, vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Odoberali vzorky krvi ľudí od 12 rokov.

„Viac ako polovica ľudí, ktorí nie sú očkovaní nie sú vôbec chránení. A až polovica z tých čo aj mali protilátky ich však mali iba málo, nízku hodnotu," hovorí epidemiologička Bražinová k výledkom štúdie. „Úroveň protilátok je na 50 percentách v čase vrcholu delta vlny a nastáva rýchly pokles hladiny protilátok. Pri prichádzajúcej omikron vlne nebudú dostačujúce," doplnil matematik Richard Kollár.

Medzi jednotlivými okresmi sú priepastné rozdiely, čo je podľa odborníkov veľmi riskantné. Bratislava vyskočila celkom vysoko vďaka veľkej miere zaočkovania. Naopak Lučenec má mieru protilátok veľmi nízku. Mladí ľudia od 12 do 19 rokov majú podľa výsledkov štúdie celkom dobré hodnoty protilátok, najmä v Bratislave. „Vo veku 60 plus sú čísla vyššie a rovnomernejšie od 65 do 75 percent. Ale zvyšok, žiaľ, zatiaľ nie sú chránení ani očkovaním ani protilátkami,“ dodal Kollár. Výsledky štúdie pomôžu predpovedať vývoj omikron vlny v jednotlivých častiach Slovenska. „Hovorí to o tom, kde môžeme očakávať najväčší nápor v nemocniciach. Očakávame preto najvyššiu záťaž v Lučenci, v Kežmarku a najmenšiu v Bratislave,“ povedal matematik Kollár.

Epidemiologička Bražinová upozorňuje najmä na to, že prekonanie covidu neznamená vždy ochranu pred týmto ochorením. „Z tých, ktorí prekonali ochrenei COVID-19 nemá až tretina vôbec žiadne protilátky a teda nie sú vôbec chránení," povedala. Výška protilátok po prekonani covidu závisí hlavne od priebehu ochorenia. „Ak bol priebeh miernejší, človek bude mať po prekonaní menej, možno žiadne, protilátky. Ak bol priebeh závažný, protilátok bude mať viac," dodal Kopáček. Prote odborníci odporúčajú nespoliehať sa na prekonanie choroby, čo je dosť riskantný krok, ale radšej sa dať zaočkovať overenými vakcínami.

