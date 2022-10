Motoristov čakajú od januára 2023 veľké zmeny! Okrem toho, že tabuľky s evidenčným číslom si od nového roka budete môcť nechať hoci aj na celý život, zmizne z nich aj skratka okresu. Zmeny však mali prísť do platnosti už tento rok v marci, no poslanci návrh “potichu” presunuli. Prečo k tomu došlo a čo si o tejto zmene myslia analytici?

Ak svoje auto predávate, od januára budete mať o niekoľko starostí menej! Novela zákona, ktorá mala prísť do platnosti už tento rok v marci, sa presunula. Dôvodom mali byť financie. “Tento presun urobili potajme kolegovia z ministerstva dopravy pretože nemali pripravené financie a systémy. Pevne však verím a dúfam, že tieto zmeny, ktoré výrazne pomôžu motoristom, budú platné od januára 2023,” vysvetlil nášmu denníku jeden z navrhovateľov Marián Viskupič (SaS).

Ak poslanci návrh opätovne nepresunú, vodičov čakajú od januára budúceho roka isté výhody. Tou najväčšou je zrušenie povinnej zmeny evidenčného čísla, ak sa vozidlo predá novému vlastníkovi do iného okresu, alebo, ak sa vlastník presťahuje do iného okresu. Vydávanie nových tabuliek s evidenčným číslom a ich výmena na vozidle tak už viac nebudú potrebné. Motoristom to neušetrí iba čas, ale aj peniaze.

Pripravované zmeny EČV sa budú viazať na konkrétne auto po celý čas jeho životnosti a ak sa vám vaša značka páči, môžete si ju nechať na celý život. Nezáleží zároveň na tom, koľkokrát auto predáte a kúpite si nové. Buď si svoju staré ešpézetku necháte, alebo požiadate o vydanie univerzálnej. Tie začnú vydávať postupne od čísla AA-001AA. Aby neprišlo k duplicite, písmenká, ktoré označujú terajšie okresy, budú pri nových značkách preskakované.

V prípade, ak svoje auto predáte a nekúpite si hneď nové, značku si budete môcť nechať maximálne jeden rok. „Ak si predávajúci nechce ponechať svoje EČV, kupujúci ušetrí 33 eur, čo je poplatok za vydanie nového EČV. Ak si predávajúci svoje EČV ponechá, takisto ušetrí poplatok za vydanie nového EČV,” vysvetlil Viskupič.

