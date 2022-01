Na Slovensko prichádza technologická novinka, na ktorú sa čakalo roky. Kým dnes trvajú medzibankové prevody minimálne deň, od februára to budú len sekundy. Okrem rýchlosti prevodu však tieto platby prinášajú viacero výhod. Ako to bude fungovať?

Doteraz trval prevod peňazí do druhej banky jeden pracovný deň. Po novom to bude pár sekúnd. Okamžitá platba by podľa oficiálnych propagačných materiálov nemala trvať viac ako desať sekúnd. Služba bude dostupná 24 hodín denne, 365 dní v roku, bez ohľadu na to, či je víkend alebo sviatok. Okamžité platby budú však fungovať iba medzi bankami, ktoré sa rozhodli túto službu ponúkať. Zatiaľ sú tri.

Klienti Slovenskej sporiteľne získajú túto inováciu automaticky ako súčasť balíka služieb, teda nebudú platiť nič navyše. „Poslať okamžitú platbu je veľmi jednoduché – klienti si tak ako doteraz zadajú platobný príkaz cez Georgea či firemné bankovníctvo Business24 a označia tlačidlo, aby platba odišla ako okamžitá,“ povedal člen predstavenstva zodpovedný za IT a bankové operácie Slovenskej sporiteľne Milan Hain. Službu musí podporovať banka odosielateľa a súčasne aj banka príjemcu.

Okamžité platby budú k dispozícii od februára aj pre klientov VÚB banky. „Príjemcovi prídu peniaze do niekoľkých sekúnd. Banky pri okamžitých platbách stanovia limity. Na Slovensku bude absolútny limit až 100-tisíc eur,” konštatoval PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

Tieto platby budú súčasťou aj balíkov služieb, ktoré poskytujú Tatra banka a Raiffeisen banka. „Klienti budú môcť posielať a prijímať okamžité platby aj cezhranične. Platí to pre všetky platby v mene euro,” uviedla hovorkyňa banky Simona Miklošovičová. „Týka sa to nielen Slovenska, ale ďalších 35 krajín Európy, ktoré sa zapojili do poskytovania SEPA okamžitých platieb,“ spresnil manažér VÚB banky Dominik Miša.

