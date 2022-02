Slabosť, únava, bolesti tela, ťažkosti s dýchaním, ale i depresie. Takzvaný postcovidový syndróm môže trvať dlhé mesiace po vyliečení. Pacienti ako aj lekári volajú po vzniku špeciálnych centier, kde by ľudia našli na jednom mieste všetkých odborníkov. Zatiaľ máme na Slovensku jedno. Boli sme sa pozrieť, ako to tam funguje.

Do dnešného dňa prekonalo na Slovensku covid viac než 1,3 milióna Slovákov, plus ďalší, ktorí nemali ochorenie potvrdené PCR testom. Desaťtisíce z nich boli hospitalizovaní a mnohých dodnes trápi tzv. postcovidový syndróm. Títo pacienti dlhé mesiace behajú medzi obvodnými lekármi a špecialistami a nikto im nevie pomôcť.

Jedným z pacientov s dlhodobými ťažkosťami po prekonaní infekcie, ktorý v systéme zdravotnej starostlivosti dlho blúdil je aj Lászlo Bindics. „Nikto mi nepovedal, kam mám ísť, lebo som mal zápal pľúc. Musel som ísť aj k lekárovi, aj kardiológovi,“ povedal Bindics, ktorý sa dokonca pokúšal petíciou dosiahnuť, aby v nemocniciach vznikli ambulantné centrá postcovidovej starostlivosti. Na jednom mieste by tak pacienti s rôznymi problémami našli pneumológa, fyzioterapeuta, ale aj neurológa či psychiatra. Kým napríklad v Česku alebo v Maďarsku je takáto terapia pacientov s komplikáciami bežná, u nás nie je. V petícii sa však nepodarilo vyzbierať potrebných 10-tisíc podpisov a nové centrá tak nevznikli.

Svetlou výnimkou je Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Nových Zámkoch. Ako zatiaľ jediná na Slovensku sa sama od seba rozhodla zriadiť centrum postcovidovej starostlivosti už v máji minulého roka. „Ten prvý impulz bola pozitívna kolegyňa, zdravotná sestra, ktorá prišla prvá s takýmito postcovidovými ťažkosťami, ju sme riešili ako prvú pacientku. Postupne nám do ambulancie prichádzali pacienti, u ktorých sa vyskytli po covide rôzne neurologické príznaky a hovorili nám, že sa veľmi ťažko pohybujú v systéme, že im lekári neveria, že niektorí ich problémy banalizujú. Chceli sme pacientom uľahčiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ povedala nám primárka Neurologickej kliniky FNsP Nové Zámky Daša Viszlayová. Centrum vzniklo na impulz nemocnice bez akejkoľvek pomoci ministerstva zdravotníctva.

V centre sme sa boli pozrieť v novembri minulého roku. Stretli sme niekoľkých pacientov. „Covid som mal ešte v januári, asi mesiac mi trvala choroba a dodnes ma trápi extrémna únava. Prišiel som preto sem, poslali ma práve ešte na interné,“ povedal nám Kvetoslav (53). „Prekonala som covid a po pol roku som sa bola zaočkovať a mala som veľmi ťažkú myokarditídu a vlastne doteraz mám veľké ťažkosti. Bola som s tým už aj v Bratislave na Kramároch po všelijakých odborníkoch, ale nevedeli mi poradiť, preto som prišla sem,“ opísala svoj stav Anna (32). „Prekonala som covid v januári, v auguste ma začali bolieť kĺby v nohách, chodidlách, rukách, v ramenách a bolesť trvá stále. Tak ma poslali sem,“ vysvetlila pacientka Magdaléna (52).

Ľudia chodili do centra s bolesťami aj psychickými problémami. „V prvej fáze sem chodilo veľa ľudí so symptómami ako dýchavičnosť, kardiologické ťažkosti, vysoký tlak, nevyrovnaný tlak, a to aj pacienti, ktorí predtým nemali problémy s tlakom a odrazu mali. Takéto prípady sme riešili spolu s internistami,“ vysvetlila neurologička z centra Mária Turzová. Druhá veľká skupina k nim chodí s únavou, depresiami, poruchami až atakmi paniky, poruchami spánku, koncentrácie, pamäte. Pri vážnych psychiatrických problémoch spolupracujú aj so psychiatrami. „Ešte veľká skupina sú pacienti s polyneuropatiami – s bolesťami dolných končatín, s poruchami citlivosti. S nimi sa zaoberáme my ako neurológovia,“ vysvetlila lekárka.

Väčšinou chodia pacienti, ktorí mali ľahší priebeh ochorenia. „Covid prechodili doma, boli liečení doma a tí majú dosť nešpecifické ťažkosti. Dominuje únavový syndróm. Niektorí to naozaj prekonali v novembri, decembri minulého roku a tie ťažkosti stále pretrvávajú. Mnohí si nevedia pomôcť, ponavštevujú rôzne vyšetrenia, magnetické rezonancie, neurologické vyšetrenia a všetci im povedia, že nie je tam nič,“ povedal ďalší neurológ z centra David Pospíšil.

