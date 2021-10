Sulík s Matovičom neriešia rekordné ZDRAŽOVANIE: Kým naše peňaženky TRPIA, oni sa zas hádajú! ×

Pociťuje to každý a takmer všade, kde treba vytiahnuť peňaženku. Zdražovanie, ktorého sme aktuálne svedkami, tu nebolo minimálne 10 rokov! Môže za to prudko rastúca inflácia, ktorá v septembri dosiahla 4,6 %, čím pokorila desaťročný rekord. Drahšie sú potraviny, oblečenie, elektronika, ale aj nehnuteľnosti, autá a tankovanie. Navyše sa na nás valí ďalšia katastrofa v podobe veľkého zdražovania energií. Smutné je, že politici, ktorí by mali riešiť dosahy zdražovania na ľudí, sa len hádajú.