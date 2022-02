Pandémia zmrazila ceny gastrolístkov a stravného na dva roky. Zároveň však prudko zdraželi potraviny, no aj za menu v reštaurácii dnes zaplatíte viac. Ministerstvo práce teraz navrhuje zvýšiť hodnotu straveniek. Zamestnanci tak dostanú viac peňazí na obed.

Zákonník práce prikazuje firmám zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov. Niektoré fabriky majú vlastné jedálne, iní obedy zabezpečujú formou stravných lístkov, po novom už aj finančným príspevkom. Ministerstvo práce teraz navrhuje zvýšiť hodnotu straveniek zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eur.

Cena gastrolístkov 3,83 eura a to už od roku 2019. Poslanci sa vtedy kvôli pandémii rozhodli zmraziť príspevok na stravovanie. To však rozhodne neplatí o cenách. Už v decembri zdraženie dosiahlo 18-ročný rekord a ešte sa nezastavilo. Ľudia to už cítia aj na svojich peňaženkách, keď v obchodoch nechávajú za rovnaký nákup viac, ale aj na menu v reštauráciách či kantínach, ktoré sa za dva roky zdvihli tiež.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje návrh opatrenia, podľa ktorého má stravné v prípade pracovnej cesty v dĺžke päť až 12 hodín stúpnuť zo súčasných 5,10 eura na 6 eur. Najnižšia hodnota gastrolístka pritom tvorí 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Zo sumy šesť eur sa tak vypočíta cena gastrolístka v hodnote 4,50 eur.

„V januári 2022 sa začalo posudzovať, o akú sumu sa zvýši suma stravného pre jednotlivé časové pásma, a to na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za december 2021,“ uvádza rezort práce v materiáli, ktorý predložilo do pripomienkového konania.

Za základňu sa pritom považuje február 2019, teda mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy stravného. „Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za december 2021 dosiahol hodnotu 117,5 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 17,5 percentuálneho bodu,“ tvrdí rezort práce a sociálnych vecí. Okrem ceny gastrolístkov porastú aj diéty pri služobných cestách. Ak vás pracovne vyšlú na viac ako 18 hodín, budete mať nárok na cestovnú náhradu v hodnote 13,70 eura. Zmeny ešte musí schváliť parlament, stravné by sa mohlo zvýšiť najskôr od apríla.

Zvýšia sa aj cestovné náhrady (diéty)

Vyššie sú aj cestovné náhrady, známe ako diéty pri služobných cestách. Záleží na tom, aký dlhý čas strávite na ceste:

5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty z 5,10 eura na 6 eur,

nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,60 eura na 9 eur,

nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 11,60 eura na 13,70 eura.

Hotovosť či gastráče

Od januára si tiež zamestnanci vybrať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom. Kým doteraz o forme zabezpečenia stravovania rozhodoval zamestnávateľ sám, teraz musí voľbu svojich pracovníkov rešpektovať. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo v zmluvnom stravovacom zariadení.

