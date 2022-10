Na registrované partnerstvá ZABUDNITE, rozohnil sa Matovič: Jeho slová o buzerácii majú dohru ×

Zlepšite bezpečnosť, súkromný aj rodinný život LGBTI ľudí! To odkazuje Európsky parlament Slovensku po brutálnej vražde Matúša a Juraja pred bratislavským barom Tepláreň. Igor Matovič útok odsúdil, no rázne odmieta, aby za to bolo Slovensko odsudzované v Bruseli, pretože psychopati sa podľa neho nájdu všade. Jeho tvrdé slová adresované LGBTI komunite však majú dohru…