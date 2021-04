Koľko peňazí máte na účte? Vďaka bankovému tajomstvu poznáte odpoveď len vy a banka. Ministerstvo vnútra však pripravuje zmenu, aby sa k týmto údajom dostal ľahšie aj štát. Zmena je vraj potrebná, aby sme boli efektívnejší v boji proti praniu špinavých peňazí. Návrh však vyvolal vlnu nevôle. Kontrola bankových zostatkov sa nepozdáva bežným ľuďom ani zamestnávateľom. Na riziká upozorňuje i bezpečnostný analytik. Ako to bude s nazeraním do našich účtov?

Na ministerstve vnútra už pracujú na zákone, ktorým sa zriadi centrálny register účtov – CRÚ. Pôvodným zámerom bolo, aby polícia, súdy či tajné služby videli, koľko peňazí majú na účte firmy i bežní Slováci. Získali by informáciu nielen o vašom zostatku na účte, ale napríklad aj o úveroch, ktoré splácate. Dôvodom je boj proti praniu špinavých peňazí a zmenu od nás žiada aj Brusel v rámci Plánu obnovy.

Na návrh sa však okamžite začala valiť kritika. „Pripravovaný návrh na vytvorenie centrálneho registra účtov ide výrazne nad rámec európskej legislatívy. Vláda by si mala uvedomiť všetky riziká takejto iniciatívy, a to aj v tom ohľade, že nazeranie do súkromia klientov bánk, vrátane firiem, je absolútne neprípustné a neprimerané. Mali by na to využívať iné, už existujúce spôsoby, ako sa zamerať na podozrivé osoby," uviedol výkonný riaditeľ klubu 500 Tibor Gregor. Klub 500 skonštatoval, že ide o veľmi široký okruh inštitúcií, ktorej pracovníci budú mať možnosť dostať sa k veľmi citlivým údajom. Pripomína, že štát má dnes na boj proti praniu špinavých peňazí viacero pák.

Proti nápadu sa ostro postavil aj jeden z koaličných partnerov. SaS dokonca hovorila o podaní na Ústavný súd, čo by zrejme vyvolalo ďalšiu vládnu krízu. Podľa predsedu finančného výboru NR SR Mariána Viskupiča je neprijateľné, aby sa takto zásadne zasahovalo do bankového tajomstva. „Tento krok sa nedotkne len všetkých podozrivých z prania špinavých peňazí, ale všetkých ľudí. Ak by však tento návrh prešiel, sme pripravení obrátiť sa aj na Ústavný súd SR, keďže ide o ústavné právo na súkromie a bankové tajomstvo,“ povedal Viskupič.

Na riziká upozornil aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Prekáža mu, že citlivé údaje ľudí sa majú sprístupňovať inštitúciám, ktoré majú v poslednom čase poriadne pošliapanú dôveryhodnosť. „Nie som úplne stotožnený s tým, že takéto niečo treba robiť. Keď sa zamyslím nad tým, ktoré orgány a subjekty štátnych inštitúcií budú mať prístup k týmto citlivým informáciám, to sú presne tie inštitúcie, kde dnes okolo 20 predstaviteľov týchto inštitúcií sedí v kolúznej väzbe. Takže ak by sme hovorili o nejakej dôvere alebo atmosfére k tomu, aby sa niečo takéto vytváralo, čo je ešte diskutabilné aj zo strany právnikov a odborných skupín, tak si nemyslím, že je to šťastný ťah v tejto dobe,“ vysvetlil odborník.

