V rebríčku fakultných nemocníc sa na prvom mieste umiestnila Fakultná nemocnica v Ružomberku. Okrem prístupu lekárov pacienti ocenili aj chutnú stravu a pekné, no najmä čisté ubytovanie. Na druhom mieste skončila Univerzitná nemocnica v Martine a na treťom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici. Na chvoste rebríčka sa ocitla najväčšia nemocnica na Slovensku, a to Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB).

Pacienti v prieskume, ktorý zverejnila súkromná poisťovňa Dôvera, kritizovali predovšetkým stravu, ale aj ubytovanie. S ich názorom sa stotožňuje aj zdravotnícky analytik Dušan Zachar. „Problémy UNB sú štrukturálneho rázu, nefungujú tam dobre procesy, motivácie riadiacich pracovníkov a zamestnancov sú pokrivené, nemocnicu kvári obrovský nesplatený dlh, pričom sa každým mesiacom kumuluje nový, pacienti pociťujú určite katastrofálny stav infraštruktúry, vybavenia a hygieny nemocničných budov,” hovorí Zachar.

Názor pacientov sme boli zisťovať aj my priamo pred nemocnicou. Tí, ktorých sme oslovili, nemocnicu chválili. Treba však dodať, že v nej hospitalizovaní neboli. „Boli sme u urológa. Termín sme si dohodli online a trvalo to tri mesiace. Prišli sme načas a vybavili nás za pol hodiny,” povedala nám Izabela (40). Spokojný je aj Róbert (30). „Chodievame sem pravidelne, sme spokojní,” povedal nám pred vchodom do nemocnice. Zlého slova nemal na lekárov ani Miloš (46) z Bratislavy. „S nemocnicou nemáme žiadny problém. Som tu už štvrtýkrát, obehal som niekoľko lekárov a všetci boli milí,” povedal nám.

Denník Plus JEDEN DEŇ oslovil aj samotnú nemocnicu. „Mrzí nás, že napriek tomu, že sme najvyhľadávanejšou nemocnicou na Slovensku s viac ako 100-tisíc hospitalizáciami ročne a najväčšou pôrodnicou v krajine, sme v hodnotení pacientov obsadili nelichotivé miesto. Veríme, že do budúcna sa zlepšíme aj v tejto oblasti a klienti poisťovne Dôvera budú v našich nemocniciach spokojnejší,” povedala hovorkyňa nemocnica Eva Kliská.

Anketa Ste spokojný s nemocnicou vo vašom meste? Áno. 50% Nie. 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V rebríčku Fakultných nemocníc skončila na predposlednom mieste nemocnica v Nitre a zlé hodnotenie mala aj nemocnica v Trnave.

Podľa generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana nie je žiadnym prekvapením, že väčšie nemocnice dostali horšie hodnotenie ako súkromné alebo špecializované. „Tohtoročné výsledky v sebe nesú aj symbolický odkaz. Vo všetkých kategóriách okrem jednej sa na prvých miestach umiestnili súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Dokazuje to, že súkromní poskytovatelia sú v slovenskom zdravotníctve nevyhnutí a poskytujú pacientom kvalitné služby,” povedal.