Na Zanzibar áno, no do vedľajšieho okresu nie. Po novom bude táto absurdita minulosťou. Vláda totiž zakazuje dovolenky v zahraničí!

Vláda na dnešnom rokovaní prijala viacero zmien, predĺžila núdzový stav, odklepla viacero noviniek v súvislosti s covidom, no najviac zaskočení zrejme zostali Slováci, ktorí chcú cestovať do zahraničia na dovolenku. Po novom je to totiž zakázané!

Do zahraničia sa síce dostanete, no účelom už nemôže byť rekreácia. „Cesta do zahraničia je povolená okrem cesty na rekreáciu," vyhlásil štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura.

Podľa zastupujúceho ministra zdravotníctva Eduarda Hegera toto opatrenie ešte v utorok odporučila pandemická komisia. „Aby sme si nedoniesli do krajiny nejakú mutáciu, ktorú nebudeme zvládať. Už teraz dostávame na frak od mutácie z Británie,“ vysvetlil dôvody Heger.

Odkedy má táto zmena vstúpiť do platnosti, minister Heger nespresnil. Uviedol, že to je v kompetencii podpredsedu vlády SR pre legislatívu Štefana Holého.

