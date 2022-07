Niektorí sú aktívni od skorého rána, iní si radšej pospia. Portál Business Insider si posvietil na rannú rutinu siedmich najbohatších ľudí sveta. Pozrite, ako začínajú svoj deň.

Ráno Oprah Winfrey je veľmi akčné. Prvá vec, ktorú urobí, keď vstane o siedmej, je, že si umyje zuby predtým, ako vezme svojich päť psov na prechádzku. Dá si espresso a následne si prečíta najnovšie správy na internete. Potom medituje a nasleduje hodinové cvičenie v kopcoch na jej dvore.

Ráno Elona Muska nie je také pokojné ako Oprah. Vstáva tiež o siedmej, ale ide hneď na vec. Elon strávi pol hodiny čítaním a odpovedaním na e-maily pri pití kávy. Hovorí, že je príliš zaneprázdnený na to, aby si dal raňajky. Po tom, čo pošle svojich piatich synov do školy, osprchuje sa a ide do práce. Znie to celkom príhodne pre niekoho, kto pracuje až 120 hodín týždenne.

Zakladateľ Twitteru Jack Dorsey hovorí, že vstáva z postele o piatej ráno, 30 minút medituje a potom trikrát absolvuje sedemminútový tréning. Potom si dá rannú kávu a ide pracovať.

Warren Buffett rád spí. Hovorí, že zvyčajne spí celých osem hodín. Údajne sa zobudí o 6.45 a deň začína čítaním novín ako Wall Street Journal a USA Today.

