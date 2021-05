Od pondelka môžu všetci očkovaní požiadať o certifikát, ktorý bude slúžiť ako priepustka do okolitých krajín. Od pondelka začne tiež platiť cestovateľský semafor a mal by sa uvoľniť režim na hraniciach. Výhodu budú mať očkovaní aj ľudia, ktorí covid prekonali. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus potvrdil, kde nám certifikát uznajú.

Už aj Slováci budú môcť cestovať. Do zavedenia covid pasov koncom júna budeme na cestovanie používať tzv. očkovací certifikát. Požiadať oň môžu všetci už po očkovaní prvou dávkou. S týmto certifikátom by sme už nemali mať problém dostať sa do zahraničia bez nutnosti testu či karantény.

„Áno, môžem potvrdiť, že pozitívnu reakciu evidujeme napríklad z Rakúska alebo z Chorvátska, takisto z Maďarska, kde je to ale podmienené ďalšími podmienkami, takže o tom sa ešte rokuje. Usudzujem, že aj Česká republika vo veľmi krátkom čase bude náš certifikát akceptovať,“ povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus v relácii TV JOJ Ranné noviny.

Doplnil, že oslovili všetky členské krajiny EÚ a dúfa, že sa dočkajú pozitívnej reakcie aj z ďalších krajín. Dá sa predpokladať, že certifikát rýchlejšie povolia krajiny, ktoré sú odkázané na cestovný ruch. Ide napríklad o Grécko, Taliansko, Španielsko.

Pri návrate na Slovensko sa budeme riadiť tzv. cestovateľským semaforom. Očkovaní a ľudia, ktorí prekonali covid, budú bez obmedzení. Ostatní majú povinnosť ísť do karantény, ktorú ale môžu ukončiť aj hneď po návrate negatívnym PCR testom.

Klus potvrdil, že tieto testy by mali podľa EÚ ostať bezplatné pre všetkých záujemcov. Slovenská republika bude postupovať v súlade s európskymi odporúčaniami.

Ako to bude s cestovaním detí a so Sputnikom? Čítajte na ďalšej strane >>>