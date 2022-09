Monika trpí rakovinou krčka maternice v pokročilom štádiu. Je preto tou najpovolanejšou, ktorá môže ostatné ženy varovať: Neurobte tú istú chybu ako ja, zachránite si život! „Keby sa dal vrátiť čas, viem, čo by som urobila,“ hovorí Monika Nováková.

Rakovina krčka maternice je jedným z najčastejších typov rakoviny žien na celom svete. Začína sa v dolnej časti maternice, na jej vstupe, v takzvanom krčku. Na Slovensku na ňu každoročne ochorie viac ako 600 žien, z nich polovica je diagnostikovaná v 2. a 3. štádiu a viac ako 230 žien na toto ochorenie zomiera.

Monikin príbeh vás dojme i rozčúli

Monike rakovinu neodhalili včas, hoci nevynechala ani jednu preventívnu gynekologickú prehliadku. „Pred 13 rokmi mi bol diagnostikovaný HPV vírus. Dvakrát v priebehu roka som podstúpila konizáciu. Žiadala som svojho gynekológa o radikálnejšie riešenie, no uistil ma, že som zdravá,“ opisuje svoj prvý kontakt s vírusom HPV sympatická blondínka, ktorá túži žiť!

Každý ďalší rok absolvovala klasické preventívne vyšetrenie, cytológiu aj sono. Výsledky podľa lekára neukázali žiadne komplikácie. Monika sa cítila zdravá a silná. Nič nenasvedčovalo tomu, že v jej tele bujnie zákerná rakovina. „Približne po šiestich mesiacoch od poslednej preventívky som začala krvácať. Výsledok vyšetrenie ma vrazil hlboko do stoličky: karcinóm krčka maternice v pokročilom štádiu," opisuje Monika ťažké chvíle.

Monika sa o svoje zdravie starala, napriek tomu bojuje s rakovinou krčka maternice v pokročilom štádiu. Viní z toho lekára, ale aj seba, že nepresadzovala dôraznejšie svoje požiadavky. Zdroj: Nie rakovine

Ďalšie vyšetrenia odhalili v Monikinom tele päť nových nádorov. „Mám súbežne dve rakoviny. Čaká ma ešte dlhá cesta s nejasným koncom. Snažila som sa žiť zdravo. Športovala som, otužovala sa a až do minulého roka som sa cítila veľmi dobre!“ hovorí o svojom ťažkom osude statočná žena.

Najhoršie je, že za stav, v akom sa nachádza, v žiadnom prípade nemôže sama! Ak sa ochorenie zachytí a zistí v skorej fáze, môže byť liečba veľmi úspešná. Nie však v prípade nedôslednej diagnostiky, ktorá pacientku oberá o vzácny čas.

Žiaľ, smutný príbeh Moniky je predovšetkým o ľahostajnosti a opakovanom zlyhaní lekára, ktorému veria desiatky žien. „Ak by som sa dala v minulosti zaočkovať a lekár by mi zmeny na krčku správne diagnostikoval, mohla som byť úplne zdravá! On žije naďalej svoj spokojný život a ja? Zmietam sa v strachu, bolesti a beznádeji, živorím z nemocenských dávok. Nikdy som nemala ľahký život, ale kým som mala zdravie, mala som všetko,“ hovorí nešťastná Monika, ktorá sa pripojila k osvetovej kampani o rakovine krčka maternice pacientskej aliancie NIE RAKOVINE.

Žiadajte o moderné vyšetrenia

„Naučte sa pre seba neustále žiadať viac, pýtajte sa, pravidelne sa uisťujte, že ste zdravé,“ vyzýva Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancia NIE RAKOVINE, ktorá svoj život zasvätila vzdelávaniu o onkologickej prevencii. „Informujte sa aj o inovatívnych HPV genotypizačných testoch, ktoré pracujú na báze DNA a dokážu včas identifikovať vysokorizikové typy HPV,“ dodáva.

Preto aj Monika na otázku, čo by urobila ako prvé, ak by mohla vrátiť čas, odpovedala jednoznačne: „Dala by som sa okamžite zaočkovať proti vírusu HPV. Hoc aj po 40-tke!“

Nezabúdajte na prevenciu

Zmena v prevencii, ktorá začala platiť od mája tohto roka, zaradila Slovensko k ostatným vyspelým krajinám. Výhodou je, že 12-ročné dievčatá a chlapci majú najmodernejšiu vakcínu proti HPV zadarmo.

Hoci je očkovanie najúčinnejšie u jedincov pred prvým pohlavným stykom, podľa odborníkov má význam aj u ľudí, ktorí sa s niektorým typom HPV už stretli, bez ohľadu na vek! „Neurobte tú istú chybu, akú som urobila ja, a dajte sa zaočkovať. Neriskujte to najvzácnejšie čo máte – svoj život,“ apeluje Monika vo videu.

Žiaľ, aj keď sa u nás očkuje vakcínou proti HPV vírusu, celková zaočkovanosť na Slovensku je oproti vyspelým krajinám stále veľmi nízka. Gynekológ Doc. MUDr. Mikuláš Redecha PhD. pripomína, že nie je na čo čakať: „Až 99 percent všetkých prípadov rakoviny krčka maternice spôsobuje práve HPV vírus. Pritom ide o jedinú onkologickú diagnózu, ktorej sa dá predísť očkovaním a poctivými gynekologickými kontrolami.“



Vírus HPV sa prenáša predovšetkým pohlavným stykom, vrátane vaginálneho, análneho a orálneho sexu. Počas života sa s ním opakovane stretne až 80 % populácie. Vírus sa môže šíriť aj vtedy, keď infikovaná osoba nemá žiadne viditeľné známky alebo príznaky.

4 dôležité HPV informácie, ktoré zachraňujú životy

1. Rakovine krčka maternice je možné predísť.

2. Očkujte teenagerov proti HPV u pediatra.

3. Absolvujte gynekologický skríning. Opýtajte sa svojho gynekológa na nové možnosti HPV diagnostiky. HPV DNA diagnostiku odporúča WHO, je to metóda, ktorú používajú vo vyspelých okolitých štátoch.

4. Na očkovanie nikdy nie je neskoro. Ani pre zrelé ženy, ani pre tie, ktoré už HPV prekonali.