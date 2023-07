Je Chorvátsko drahé alebo lacné? Niektorí tvrdia, že áno. Iní zas, že na obľúbenom Jadrane je ešte lacnejšie ako na Slovensku. Ako to teda je? Oplatí sa ísť tento rok do Chorvátska? Kde je najlacnejšie a ako ušetríte najviac peňazí? Na tieto otázky sme sa pýtali priamo vás, našich čitateľov, ktorí už tento rok v Chorvátsku boli - a niektoré odpovede nás poriadne zaskočili!

Dovolenka v Chorvátsku je tento rok odlišná než pominulé roky. Chorváti od 1. januára tohto roku prijali euro a konečne si tak nemusíme peniaze zamieňať na hraniciach či priamo v destinácii. To ako vyzerá tohtoročná sezóna pri "slovenskom mori" sme na začiatku leta zisťovali aj my. Redaktorka denníka Plus JEDEN DEŇ si začiatkom júna vybrala ako prvú chorvátsku destináciu Rijeku, ktorá je od Bratislavy vzdialená 530 kilometrov. Nasledujúce ráno si spravila jednodňový výlet do Crikvenice a potom sa trajektom presunula na ostrov Pag. A výsledok? Predĺžený víkend v Chorvátsku nás vyšiel spolu s ubytovaním, stravou, palivom, nákupom v potravinách, suvenírmi 875 eur.

Najviac zo všetkého nás prekvapili ceny v reštauráciách. V niektorých podnikoch zobrali prechod na euro svojsky. Aj chorvátske úrady upozorňujú na to, že podnikatelia si ceny zaokrúhlili nahor s poriadnou prirážkou, čo sme si overili na vlastné oči. Napríklad obľúbený mix morských plodov pre dve osoby tento rok stojí od 40 do 53 eur. Mix mäsa z grilu zdražel za rok z 12 eur na 15 až 19 eur. Najlacnejšia pizza vás vyjde na 10 eur a hamburger okolo 8 eur.

Kde je najlacnejšia "zmrzka"?

Rovnako vysoké sú aj ceny nápojov. Za kávu si pýtajú od 1,30 do 1,90 eura, za litrovú minerálku 4 eurá, za 0,25 l koly až 3,90 eur. Poriadne zdraželo aj pivo. Malé čapované miestne pivo stojí okolo 2 eur a za pollitrové zaplatíte aj 4,50 eura. Prekvapili aj ceny zmrzliny. Najlacnejšiu sme našli v Záhrebe. Za kopček sme zaplatili iba 1,32 eura. Naopak, v Rijeke sme za jeden kopček zaplatili 3,50 eura. Mimo hlavnej ulice sa cena pohybovala okolo 2 – 2,30 eura. Podľa miestneho denníka Danas.hr má najdrahšiu zmrzlinu Dubrovník, kde pýtajú až štyri eurá za kopček. „Druhé miesto obsadil Krk s 3,50 eurami. Okolo troch eur sa pohybuje aj cena zmrzliny v Zadare. Lacné to nie je ani v Splite a Rovinji, asi 2,50 eura, no v Omiši nájdete zmrzlinu aj za 1,30 eura,” píšu Chorváti.

Niet tak pochýb o tom, že dovolenka v Chorvátsku vás vyjde tento rok podstatne drahšie. Na druhej strane závisí, do akej oblasti cestujete. Ceny za zmrzlinu, ubytovanie či v reštauráciách sa tak môžu líšiť. Mnohých Slovákov však naše ceny prekvapili. Tvrdia, že Chorvátsko nezdraželo a podľa niektorých je dokonca ešte lacnejšie ako Slovensko. Rozhodli sme sa ich preto opýtať, ktoré destinácie navštívili a aké majú tipy pre tých, ktorí na Jadran tento rok ešte iba pocestujú.

Ako dopadla naša anketa nájdete na druhej strane >>>