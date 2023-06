Máte aj vy štvornohého priateľa? Asi vám potom netreba hovoriť, že mať domáceho miláčika nie je v súčasnosti vôbec lacný špás. Výdavky za veterinára, granuly či hračky, sa mesačne vyšplhajú aj na niekoľko stovák eur. Navyše, počasie už praje aj letným dovolenkám a tí, ktorí chcú cestovať bez svojich psíkov, si musia premyslieť, komu ich zveria do opatery. Ako je to so psími hotelmi na Slovensku, koľko stoja a prečo je ťažké sa do nich dostať?

Chystáte sa na dovolenku a nemáte kam odložiť svojho „hafana”? Pokiaľ bývate v dome, máte sčasti po probléme. Psíka môžete nechať na dvore a poprosiť suseda, aby vám ho každé ráno nakŕmil. Horšie je, keď má váš pes problémy, je agresívny alebo má separačnú úzkosť, čo znamená, že by sám tak dlho nevydržal. Ešte horšie je, ak bývate v byte a nemôžete ho nechať ani na dvore a zobrať vám ho nevedia ani známi či susedia. V tom prípade sa začnete obzerať po niekom, kto by vám ho postrážil, hoci aj za poplatok.

Nájsť psí hotel, ktorý vám zoberie vaše zvieratko na 2 týždne, nie je vôbec jednoduché. Hoci ich je veľa a nájdete ich azda v každom kúte Slovenska, psíka si veľká väčšina z nich zoberie najskôr na skúšku. Ak sa osvedčí a s ostatnými štekajúcimi „klientmi” bude vychádzať, zoberú ho.

Pre niektorých to však môže byť problém. „Minulý rok sme cestovali do Chorvátska na dva týždne. Našu Lanu dávame väčšinou strážiť snúbencovým rodičom, keďže majú veľký dom, no tentoraz sme ich chceli ušetriť starostí. Hotelov pre psy sme našli neúrekom. Našu Lanu však do žiadneho nezobrali, pretože má separačnú úzkosť, stále kňučala a bolo s ňou veľa roboty. Po troch hodinách nám volali, že si máme po ňu prísť,“ hovorí Lucia.

Problém mala aj Tina z Bratislavy, ktorá dáva svojich dvoch miláčikov do hotela iba v nevyhnutných prípadoch. „Máme jedného staforda a jedného pitbulla, ktoré nemali ľahký osud a nie je to s nimi vôbec jednoduché, keďže sa nemusia s ostatnými psami. Nakoniec sme však pre ne hotel našli, no dávame ich tam iba v nevyhnutných prípadoch, asi tak raz za tri mesiace. Za dve noci na jedného platíme okolo 35 – 40 eur,“ hovorí Tina s tým, že cez sviatky je cena vyššia ako počas týždňa.

